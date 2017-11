Podem anirà a les eleccions amb els 'comuns' després de la dimissió de Fachin

Podem i Catalunya en Comú aniran junts el 21-D









Els inscrits Podem Catalunya han decidit concórrer a les eleccions del 21 de desembre en coalició amb Catalunya en Comú (CatComú) després d'imposar el 'sí' a la consulta impulsada per la direcció de Podem , capitanejada per Pablo Iglesias.





La consulta va començar l'1 de novembre i ha acabat aquest dimarts amb una participació de 17.379 inscrits --al voltant del 60% de les bases-- que han respost a la pregunta: "Dones suport que Podem es presenti a les eleccions del 21 de desembre a Catalunya en coalició amb Catalunya en Comú i les forces polítiques germanes que no donem suport ni a la declaració d'independència ni a l'aplicació de l'article 155, amb la paraula Podem en el nom de la coalició i en la papereta?".





12.432 --a prop d'un 72% - han optat per concórrer als comicis, mentre 4.876 --un el 28% aproximadament-- l'han rebutjat, en una consulta que ha estat interpretada per la direcció de Podem Catalunya com una intervenció des de Madrid i que ha desembocat en la dimissió del secretari general de Podem, Albano-Dante Fachin, i d'altres vuit membres del Consell Ciutadà Català.





El 60% de participació es pren sobre els inscrits actius --28.776--, és a dir, els que en l'últim any han participat en una votació de Podem, encara que el cens total de Podem ascendeix a 56.795 inscrits.

Amb tot, en el comunicat, la direcció estatal de Podemos qualifica la participació en la consulta de "rècord històric" de l'organització a Catalunya.





En un comunicat, des de Podemos expliquen que la consulta es va realitzar davant l'anunci de Fachin i de part de la direcció de Podem de "la possibilitat de pactar coalicions i arribar a acords amb partits independentistes".





Per això, "el Consell Ciutadà Estatal va decidir de forma urgent donar la veu als inscrits de Podem Catalunya, perquè anessin ells els que decidissin com havia de concórrer" el partit el 21 de desembre.





"Des de Podemos aplaudim amb orgull aquesta històrica resposta de les bases, que una vegada més han fet un pas endavant i, en un moment molt complicat, han acudit de forma massiva" a participar en la consulta telemàtica.





Comparen la participació d'aquest consulta amb l'elecció del Consell Ciutadà Autonòmic el 2015 --6.511 vots--; les primàries per al Congrés --4.936 vots-- i l'elecció de l'actual Consell Ciutadà Autonòmic en 2016 --6.927 vots--.





També supera la consulta per avalar l'acord postelectoral entre el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, i el líder de Cs, Albert Rivera --14.893 vots--; l'acord amb IU per a les eleccions generals del 26 de juny --14.126--; la consulta del sistema de Vistalegre II --9.251 vots-- i els vots del mateix Vistalegre II a Catalunya --14.825--.