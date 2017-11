Hisenda denuncia Puigdemont per les despeses de l'1-0

Investiguen les despeses de la celebració de l'1-0









El Ministeri d'Hisenda ha denunciat el Govern de Carles Puigdemont davant la Fiscalia del Tribunal de Comptes per les despeses que va suposar l'organització i celebració del referèndum de l'1 d'octubre.





La denúncia, signada pel secretari d'Estat d'Hisenda, José Enrique Fernández de Moya, també demana analitzar els comptes de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, amb la finalitat de determinar presumptes responsabilitats per les despeses de l'1-O.





















En aquest sentit, l'escrit reclama investigar l'ús de recursos públics "per a la seva organització i / o promoció per part d'entitats de naturalesa privada que han participat en l'organització i promoció de l'anomenat referèndum de l'1 d'octubre".





Per tot això, sol·licita adoptar les mesures necessàries "a l'efecte de definir l'Import dels danys causats per l'erari públic derivat de l'esmentada activitat amb els mitjans patrimonials mobiliaris i immobiliaris públics existents emprats per a la celebració del referèndum".





CGPJ





D'altra banda, el president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha assegurat que l'Alt Tribunal pot acabar assumint la investigació de totes les causes relacionades amb el procés sobiranista català i amb la declaració unilateral d' independència (DUI), i investigar-les de manera "unitària".





En declaracions a Onda Cero, ha apuntat que el Tribunal Suprem pot "acumular" totes les causes judicials obertes contra els responsables del procés secessionista si això contribueix al "bon funcionament" de la investigació.





Lesmes, que ha precisat que aquesta distribució es deu a una qüestió de fur, ha reiterat que "si es considera que aquestes situacions estan vinculades entre si" i tenen "un designi comú" podrien "sens dubte" ser jutjades de forma unitària.