Intervenen productes falsificats a uns 80 venedors ambulants al Port Vell

Productes falsificats al Port Vell









Un operatiu conjunt de la Policia Portuària de Barcelona, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana va intervenir divendres passat productes falsificats a uns 80 venedors ambulants no autoritzats al moll de la Barceloneta, el Port Vell.





Segons ha informat Port de Barcelona aquest dimarts en un comunicat, l'actuació va ser coordinada, fet que va permetre una actuació de "més abast" a les que es desenvolupen habitualment, de manera que la presència policial va obligar els venedors a abandonar el material per fugir .





La Policia Portuària va aixecar acta, en la qual va fer constar el material intervingut, per destruir-lo, i ha manifestat la seva voluntat de continuar amb aquestes operacions per evitar la presència de venedors ambulants no autoritzats i la venda de productes falsificats.