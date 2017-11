El TSJC rebutja el recurs contra la vaga i Foment el presenta a la sala social

El TSJC rebutja el recurs contra la vaga general





La sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat el recurs presentat per la patronal Foment del Treball per declarar il·legal la vaga general d'aquest dimecres convocada per la Intersindical-CSC.





En la resolució, el jutge argumenta que la Sala del Contenciós-Administratiu no té jurisdicció sobre el conflicte plantejat, ja que és una qüestió "pròpia de l'ordre jurisdiccional Social".





Després de conèixer la decisió judicial, aquest mateix dimarts Foment del Treball ha presentat el recurs davant la Sala social.





Foment del Treball va presentar el recurs sol·licitant mesures cautelars prèvies a la interposició de la demanda amb l'objectiu de paralitzar la vaga, així com la declaració de responsabilitat per danys i perjudicis que es puguin derivar com a conseqüència de la seva celebració.