Manuel Valls demana que Bèlgica lliuri Puigdemont a Espanya

L'exprimer ministre francès defensa un espai judicial europeu









L'exprimer ministre francès Manuel Valls ha afirmat aquest dimarts que "no es pot parlar d'un espai judicial europeu" sense que es produeixi el lliurament del president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, a la justícia espanyola per part de Bèlgica.





Valls ha explicat en una entrevista a Onda Cero que ha d'haver "cooperació entre les democràcies d'un Estat de dret", en referència a la cooperació que s'espera que hi hagi entre la justícia espanyola i belga en el marc de la Unió Europea.





"Europa és un Estat de dret i Espanya és un Estat de dret, és a dir, la justícia belga ho ha de saber", ha argumentat.





Ha admès que "totes les hipòtesis són possibles", fins i tot que la justícia belga pugui negar a la jutge de l'Audiència Nacional (AN) Carmen Lamela el lliurament de Puigdemont i els quatre exconsellers que estan a Brussel·les acusats de rebel·lió, sedició, malversació de cabals públics, prevaricació i desobediència.





No obstant, ha reconegut que "no ho entendria" i ha subratllat que ell no creu que rebutjar un lliurament estigui emparat per la justícia belga.





ELS LÍDERS EUROPEUS HAVIEN D 'HAVER PARLAT "ABANS"





Ha afirmat que des d'Europa s'ha de "donar suport al Govern espanyol i totes les forces polítiques i intel·lectuals que avui donen suport a la unitat d'Espanya" i ha criticat els líders europeus no haver reaccionat abans davant de la qüestió catalana: "Els dirigents europeus, tots, van trigar massa respecte al que estava passant a Catalunya i fins aquest fals referèndum ", ha opinat.





"Havien de parlar abans i dir als catalans que la idea de la independència no era només un carreró sense sortida, sinó que no hi havia futur per a Catalunya", ha afegit.





Valls ha assenyalat que, per a ell, aquesta és "la situació més greu que viu Espanya des de la mort de Franco", i ha donat suport l'actuació del Govern de Mariano Rajoy: "¿Quina actitud tindria el Govern francès? La mateixa."