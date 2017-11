El Corte Inglés pacta millorar horaris de prop de 60.000 empleats

El Corte Inglés i els sindicats han signat un acord per millorar els horaris de prop de 60.000 empleats per tal d'aplicar les modificacions que comporta el nou conveni de grans magatzems, entre elles, la reducció de 28 hores de la jornada anual.

Aquest acord -aplicable a partir l'1 de gener de 2018 per tots els treballadors de centres comercials- ha estat subscrit per unanimitat pels sindicats Fetico, Fasga, CCOO i UGT i incorpora elements i criteris de major flexibilitat i, sobretot, suposa una millora de la conciliació de la vida personal i laboral dels empleats

Des del gegant de la distribució han subratllat que aquest canvi en els horaris serà "positiu i beneficiós" perquè es tracta d'adaptar la reducció de la jornada laboral prevista en el nou conveni a la plantilla del grup.

"El Corte Inglés valora de forma molt positiva el nou marc d'horaris comercials, tant des d'un punt de vista organitzatiu com per la unanimitat i consens assolit amb tots els representants sindicals. És un pas més en el nostre objectiu per millorar la conciliació personal i laboral dels nostres empleats ", han assenyalat des de la companyia.

A la reducció de 28 hores de la jornada anual, que passa de 1.798 a 1.770 hores, se suma a més els canvis previstos en el conveni de grans magatzems sobre el percentatge de diumenges i festius a treballar i la limitació dels dies de treball consecutius.

Els treballadors d'El Corte Inglés veuran reduïdes les 28 hores de la jornada anual a través de la rebaixa de dies de prestació de nou hores, fins a 44, i amb dies lliures acordats entre l'empresa i el treballador.









