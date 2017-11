Artur Mas diposita davant del Tribunal de Comptes altres 200.000 euros de la fiança imposada pel 9N

Mas té fins al dia 16 per abonar la quantitat íntegra.





L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, i els seus collaboradors han dipositat altres 200.000 euros a la fiança de 5,25 milions imposada el passat 25 de setembre pel Tribunal de Comptes per la suposada utilització de fons públics per a la celebració del referèndum illegal del 9 de novembre de 2014.





Tenen fins al dia 16 de novembre per afermar els 2,8 milions d'euros que li queden per completar la quantitat fixada per l'òrgan fiscalizador.





Mas, els seus exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega i Irene Rigau i cinc funcionaris del Govern de llavors, investigats per aquesta suposada ocupació de diners públics, ja van aportar gairebé 2,2 milions d'euros, per la qual cosa encara li queden per afermar uns 2,8 milions d'euros dels 5.251.948,17 euros fixats.





La Unitat d'Actuacions Previstes del Tribunal de Comptes va acreditar l'ingrés d'aquests dos milions d'euros i va acceptar la pròrroga sollicitada per la defensa dels investigats de 15 dies hàbils per reunir la resta d'aquesta fiança, que és solidària i conjunta.





Si finalitzat el termini, Mas i els altres no han aportat els diners que falta, el Tribunal de Comptes procedirà a l'embargament dels béns dels responsables del 9N.





MÀXIM RESPONSABLE





Aquesta xifra respon a les despeses de l'organització del referèndum, uns 4,8 milions d'euros, més els interessos generats des de la data de la consulta fins al moment de la imposició de la fiança, que suposen al voltant de 400.000 euros.





Per al Tribunal de Comptes, Mas és el màxim responsable del cost de la consulta sobiranista per ser l'expresident de la Generalitat en aquell moment, per la qual cosa ha de respondre de forma solidària amb els exaltos càrrecs del govern a la fiança imposada.





El Tribunal de Comptes va dividir el cost total en diversos blocs, en els quals Mas apareix en tots ells al costat dels altres denunciats.





Aquests són relatius a l'adquisició d'ordinadors portàtils per ser utilitzats en les taules de votació, la campanya institucional, l'ampliació del contracte de segur per incloure voluntaris que van participar en la votació així com el registre d'una pàgina web i la fabricació del material per ser emprat en la votació.





També fan referència al transport del material als locals de votació, a l'elaboració del suport informàtic necessari per a la consulta i l'enviament d'informació, així com al centre de premsa per a la cobertura informativa.