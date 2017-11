Hochtief (ACS) estima aprovar en tres mesos la seva OPA sobre Abertis

L'autorització seria en l'exercici de 2018.





Hochtief estima que l'aprovació de la seva OPA sobre Abertis per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) portarà uns tres mesos.





Aquest càlcul es realitza per ser el temps que va suposar el supervisor donar llum verda a l'oferta d'Atlantia, amb la qual competeix.





D'aquesta manera, atès que l'oferta es va llançar el passat 18 d'octubre, la seva autorització pot tenir ja lloc en l'exercici 2018.





Així es desprèn de les estimacions que va realitzar el conseller delegat de Hochtief, Marcelino Fernández Verds, durant la presentació a analistes dels resultats trimestrals de la firma alemanya.





"Podem esperar que porti uns tres mesos tenint el compte el temps que va suposar l'aprovació de l'oferta d'Atlantia", ha indicat el primer executiu de Hochtief i conseller delegat del grup ACS.





En ser preguntat per un calendari estimat per la seva OPA sobre Abertis, Fernández Verds, després d'indicar el termini estimat per a l'autorització de l'oferta, va detallar el procés posterior de la tramitació d'opes que marca la legislació espanyola, és a dir, el període d'acceptació conjunt, la possibilitat de millora i fins i tot la possibilitat que la 'batalla' conclogui amb una licitació a sobre tancat.





La CNMV ja va admetre a tràmit l'oferta de la filial alemanya d'ACS el passat 27 d'octubre, dies després de la presentació.





L'OPA de Hochtief, valorada en 18.600 milions d'euros, competeix amb l'anteriorment formulada per la italiana Atlantia, per import de 16.341.000.





La constructora alemanya ofereix 18,76 euros per cada acció d'Abertis, tot i que preveu cobrir el 20% de l'operació amb una bescanvi d'accions de 0,1281 títols de la signatura germana per cada acció del grup de concessions.





De la seva banda, Atlantia proposa 16,50 euros per acció i un bescanvi de 0,697 títols propis per cada un d'Abertis, també limitat al 23% de l'oferta total. No obstant això, aquesta empresa ja ha anunciat una millora d'aquesta proposta inicial.





La cotització d'Abertis ha arribat a sobrepassar ia les dues contraprestacions econòmiques, atès que cotitza en màxims històrics que l'han portat ja a superar la cota dels 19 euros per acció.