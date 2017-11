Santamaría demana neutralitat als programes infantils de TV3

La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordat que la Junta Electoral és la que ha de garantir la neutralitat informativa davant les eleccions del proper 21 de desembre i ha subratllat que l'obligació dels directors dels mitjans de comunicació és "respectar la infància ".





Així s'ha pronunciat en els passadissos del Senat després de ser preguntada com valora que el canal infantil de TV3 hagi emès un programa explicant als nens què són els presos polítics i per què es considera que ho són els exmembres del Govern i els presidents de la ANC i Òmnium.





"No he vist el programa i no m'agrada opinar del que no he vist, però crec que els nens mereixen almenys tenir dret a la seva infància", ha expressat la vicepresidenta.





Sáenz de Santamaría ha afegit que l'obligació de tots, especialment dels governants i dels directors dels mitjans de comunicació és almenys respectar la infància.





"Això sí que són drets humans, els primers els dels nens", ha emfatitzat.





155 ALS MITJANS





Després de ser preguntada llavors si el Govern es penedeix de no haver aplicat l'article 155 als mitjans públics catalans, Sáenz de Santamaría ha subratllat que és a les "juntes electorals a les quals correspon garantir la neutralitat institucional".





Fonts de l'Executiu han assenyalat que serà el PP català el que s'encarregarà de denunciar aquest tipus d'emissions davant la Junta Electoral.





Precisament, aquest dimarts el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha avançat que estaran "molt vigilants" amb els mitjans públics catalans i, "si cal" faran denúncies davant la Junta Electoral.