Professors de la Seu d'Urgell amb càrrecs per incitació a l'odi després de declarar

El tribunal manté els càrrecs després de prendre'ls declaració.





El Jutjat d'Instrucció 1 de la Seu d'Urgell que investiga vuit professors del municipi per un presumpte delicte d'incitació a l'odi per comentaris en tres centres educatius sobre les càrregues policials en el referèndum de l'1 d'octubre, anul·lat pel Tribunal Constitucional, els manté amb càrrecs després de prendre'ls declaració.





El jutge no ha acordat cap altra diligència ni mesures cautelars i la investigació contínua, ha informat en un comunicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





Els vuit professors dels centres Albert Vives, Pau Claris i La Salle mantenen la condició d'investigats en la causa oberta arran d'onze denúncies de particulars, entre elles la d'una parella de guàrdies civils, pares d'un nen que assisteix a les classes d'un dels centres.





Els professors han rebut mostres de suport a la porta dels jutjats, entre ells de l'Associació de Mestres, la Federació de Mares i Pares de Catalunya, la Marea groga i el sindicat Ustec-STEs.





MALA PRAXI





El director dels Serveis Territorials d'Ensenyament de Lleida, Miquel Àngel Cullerés, ha mostrat aquest la seva confiança que el jutge de la Seu d'Urgell "arxivi el cas", argumentant que la Conselleria no veu motius que hi hagi hagut mala praxi professional dels docents.





"Han sortit amb llibertat sense cap tipus de mesura cautelar, això ens satisfà momentàniament i esperem que el jutge resolgui en el sentit de la confiança que tenim nosaltres posada en els docents, en la seva professionalitat", ha explicat.





Cullerés ha estat als jutjats, segons ha dit, per donar suport, com a departament a aquests docents de dues escoles públiques i ha explicat que els professors estan "serens perquè no han fet res mal fet".