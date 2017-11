Hisenda aixecarà la intervenció dels comptes de la Generalitat després de les eleccions del 21D

El 155 tampoc tindrà ja validesa.





El Govern aixecarà la intervenció dels comptes de la Generalitat de Catalunya quan es constitueixi un nou Executiu autonòmic sorgit de les eleccions del 21 de desembre.





Segons el ministre Cristobal Montoro, Aquestes mesures es van prendre "davant la situació de manifesta il·legalitat" en què estava incorrent l'Executiu de Carles Puigdemont.





Les mesures van suposar, entre altres coses, que l'Estat assumís el pagament directe dels serveis públics fonamentals de Catalunya, com les nòmines dels empleats públics, l'Educació, la Sanitat i els Serveis Socials.





L'Executiu controla des de llavors bona part dels 1.400 milions mensuals que lliura la Generalitat a compte del sistema de finançament autonòmic.





Fonts d'Hisenda han explicat que aquestes mesures excepcionals es van decidir després que el llavors vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras, comuniqués al departament de Montoro que no anava a informar setmanalment de les despeses i que s'atenia a la nova legalitat aprovada per al Parlament, les conegudes com a 'lleis de desconnexió'.





Però una vegada que se celebrin les eleccions autonòmiques de desembre i es constitueixi un nou Govern dins de les normes constitucionals, l'Executiu suspendrà aquests controls.





ARTICLE 155





La constitució d'un Executiu català serà ja dins de la legalitat i no haurà d'assumir mesures aplicades a un govern previ que es va situar fora de la llei.





És el mateix que passarà amb les mesures decidides a l'empara de l'article 155 de la Constitució, que també s'aixecaran quan es formi un nou Govern de la Generalitat i al marge de quina sigui la seva ideologia.





Aclareixen, però, que si aquest nou govern torna a sortir de la legalitat per emprendre la via secessionista, caldrà prendre una altra vegada mesures similars, amb la posada en marxa d'un nou 155 o noves mesures d'intervenció.