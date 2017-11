Persones amb discapacitat es mobilitzen per l'accessibilitat universal

Demanen un sistema eficaç d'infraccions.





Un centenar de persones amb discapacitat s'han concentrat davant l'Estació d'Autobusos Barcelona Sants per reclamar que es garanteixi l'accessibilitat universal en tots els productes, entorns, béns i serveis, i han proposat crear un sistema eficaç d'infraccions i sancions que vigili l'aplicació efectiva de la normativa.

En un manifest llegit en la protesta, han demanat que s'impulsi una estratègia sobre accessibilitat amb "mesures concretes i eficaces" per avançar cap a l'eliminació de les barreres.





La Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (Cocemfe) ha impulsat la campanya 'AccesibilidadYA', que ha aconseguit la participació de 3.000 persones simultàniament en 36 ciutats.





Aquesta iniciativa tracta de cridar l'atenció sobre el "previsible incompliment" del mandat de la Llei general de drets de persones amb discapacitat i la seva inclusió social, que estableix el 4 de desembre d'aquest any com a límit temporal per a l'accessibilitat universal.









A la concentració a Barcelona, recolzada també per Cocemfe Catalunya, s'ha animat a tota la població a prendre mesures en l'àmbit de l'accessibilitat perquè consideren necessària "la implicació ciutadana davant les infraccions".