Jornada de vaga general amb serveis mínims sense suport de CC.OO. i UGT

Catalunya viu una nova vaga general aquest dimecres convocada per sindicats minoritaris i que no compta amb el suport de CCOO i UGT, i als sindicats majoritaris han convocat mobilitzacions pels empresonats del Govern cessat i "per la llibertats".





Els sindicats minoritaris han cridat a la vaga general a Catalunya per reclamar millores salarials i laborals, a més d'exigir la recuperació de qualitat en els llocs de treball.





Convoca la Intersindical-CSC, amb el suport de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), que inclou els sindicats de professors UstecStes i de l'administració pública Catac, diverses federacions de CGT així com la Federació d'Estalvis de Catalunya (FEC), sindicat d'Estalvi de Catalunya (SEC) i Coordinadora Obrera Sindical (COS), així com entitats socials i comitès d'empresa.





Els sindicats majoritaris, CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya, s'han desmarcat d'aquesta vaga general i no la seguiran, tot i que han convocat diverses mobilitzacions el mateix dia contra "les polítiques autoritàries" del Govern espanyol.





CONCENTRACIONS





Les dues organitzacions han convocat per a aquest dimecres concentracions a les 12 ia les 18 hores en tots els pobles i ciutats i han manifestat el seu suport a la manifestació convocada per ANC, Òmnium i la Taula per la Democràcia per al dissabte a Barcelona.





En referència a l'aturada general convocat, el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha descartat la convocatòria de qualsevol vaga general abans dels comicis autonòmics del 21 de desembre per "trobar la normalitat a les eleccions".





Pacheco ha remarcat que no rebutgen la vaga general convocada per aquest dimecres, tot i que ha posat èmfasi que "els que convoquen vagues generals són les forces majoritàries del país".





"Nosaltres vam convocar les vagues perquè som nosaltres els que hem de convocar les vagues generals", ha clarificat.





SERVEIS MÍNIMS





Després que el sindicat Intersindical-CSC registrés un preavís de convocatòria de vaga general entre el 30 d'octubre i el 9 de novembre, la Conselleria de Treball de la Generalitat ja va dictaminar serveis mínims.





La Conselleria han dictaminat que es garanteixin el 33% del servei a Rodalies Renfe durant tot el dia; i per al Metro, tramvia i autobusos de Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) del 50% en hores punta, i del 25% la resta del dia.





En l'àmbit sanitari s'han garantit les urgències mèdiques i les unitats especials, ia les escoles hi haurà un mínim d'un professor per cada sis aules a Primària.





EL TSJC va desestimar suspendre-





La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va desestimar el mart a la nit les mesures cautelars sol·licitades per Foment del Treball, que haguessin implicat suspendre la vaga.





El jutge ho va decidir després de citar a la tarda a la Intersindical-CSC i la patronal per escoltar el seu posicionament en relació a la vaga general.





Foment del Treball havia presentat el mateix dimarts un recurs davant la Sala Social del TSJC sol·licitant suspendre-en considerar-la il·legal al·legant que té motius polítics i no laborals.