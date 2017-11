Rajoy aborda la situació a Catalunya en el primer Ple després de la DUI i el 155

Bildu preguntarà a Rajoy per l'aplicació del 155 en altres CCAA





El president del Govern, Mariano Rajoy, respondrà aquest dimecres a les preguntes de l'oposició sobre la situació política a Catalunya.





Així, serà el primer Ple del Congrés després de la declaració unilateral d'independència aprovada pel Parlament i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que ha suposat, entre altres mesures, el cessament del Govern.





La portaveu parlamentària del PSOE, Margarita Robles, ha optat per un enunciat general per interpel·lar Rajoy, encara que tot apunta que es parlarà de la crisi política oberta a Catalunya.





"Com pensa afrontar la situació política?", figura en l'escrit registrat per la socialista.





De la seva banda, el portaveu del PNB, Aitor Esteban, demanarà al cap de l'Executiu que especifiqui "com pensa superar la crisi política de Catalunya" després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.





EL 155 A ALTRES CCAA





Finalment, el president atendrà l'interrogant que li dirigirà la diputada de Bildu, Marian Beitialarrangoitia, qui us demanarà si pensa aplicar el 155 a altres comunitats.





Així, es referirà a unes declaracions del dirigent popular, Pablo Casado, sobre que el cas català és un "avís" a Euskadi i una altra regions.





També la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, serà la destinatària d'un interrogant de la vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, qui li demanarà saber si el Govern pensa "buscar l'acord per actualitzar el pacte constitucional reforçant la cohesió territorial".





PODEM I EL REFERÈNDUM PACTAT





També per a ella serà la pregunta que el portaveu d'En comú, Xavier Domènech, ha registrat sobre la conveniència de tenir en compte les enquestes que diuen que una majoria d'espanyols és favorable a pactar un referèndum sobre Catalunya.





FONS PÚBLICS





El líder de Ciutadans, Albert Rivera, també havia plantejat una pregunta per a la número dos del Govern, si bé el Govern ha delegat aquesta qüestió al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, a qui demanarà que expliqui com pensa impedir que organismes públics pagats per tots els ciutadans segueixin actuant "a favor de la secessió de Catalunya".