Els Premis Ondas abandonen Barcelona per primera vegada en la seva histÃ²ria

Els premis Ondas traslladen la seva celebració a Sevilla.





La cadena SER ha decidit que els Premis Onda s, lliurats per Ràdio Barcelona, es celebrin per primera vegada en la seva història fora de la Ciutat Comtal a Sevilla per la convulsa situació que viu Catalunya.





En concret, l'acte tindrà lloc al Palau de Congressos i Exposicions de Sevilla el proper 12 de desembre. En una decisió històrica per a uns premis que van ser fundats el 1954 i que, fins ara, mai havien sortit de Barcelona.





Així, es traslladaran a la capital andalusa periodistes com Àngels Barceló, Isabel Gemio, Susanna Griso o Josep Cuní. I també recolliran un guardó els artistes Jarabe de Palo i Alejandro Sanz. En la categoria de televisió, han estat premiades les sèries 'Sé qui ets' (Telecinco) i 'Les noies del cable' (Netflix), i els actors Josep Maria Pou, Javier Gutiérrez i Blanca Suárez.





Al principi, la cerimònia s'havia de celebrar aquest dijous al Liceu de Barcelona. Els organitzadors havien reservat el lloc per a l'ocasió i, tot i que es va decidir posposar la data, al final s'ha decidit celebrar la gala fora de la ciutat catalana. D'haver tingut lloc a Barcelona el 12 de desembre, l'esdeveniment hauria coincidit amb la campanya electoral de les eleccions autonòmiques del proper 21 de desembre, cosa que Prisa volia evitar.