Intercanvi d'acusacions entre la CUP, PDeCAT i ERC després del fiasco de la llista unitària per al 21D

JxSí es trenca en trossos davant el 21D.





La CUP ha assegurat aquest dimarts que ERC va rebutjar una proposta de preacord per registrar una coalició independentista per al 21D. En el mateix sentit des del PDeCAT han censurat la decisió unilateral d'ERC de rebutjar una llista unitària sobiranista de cara a les eleccions a Catalunya.





Des de la CUP han reaccionat així a les declaracions del portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, que aquest mateix dimarts ha donat per impossible la candidatura sobiranista "realment unitària" per al 21-D després que la CUP anunciés que no participaria en cap coalició i que la seva assemblea triaria entre quatre alternatives.

"Volem desmentir les declaracions d'ERC respecte al fet que la CUP ha tancat la porta a una llista unitària", han indicat en un comunicat.





Asseguren que el mandat del seu Consell Polític va ser explorar totes les opcions i fins i tot la llista unitària, i per aquest motiu van proposar el preacord a ERC per registrar la coalició aquest dimarts, últim dia per fer-ho.





"Ahir a la nit, en una reunió, ERC va descartar aquesta opció i ens exigien una resposta immediata, sense haver passat per assemblea. Nosaltres hem presentat les quatre opcions avui, després que ERC digués que no", afirmen.





La CUP critica que els republicans voldrien forçar una decisió quan ells ja havien anunciat que la decisió final la prendrien el diumenge en assemblea, com fan tradicionalment.





Les quatre opcions que la CUP plantejarà a les seves bases són: no presentar-se a les eleccions de cap manera; no presentar-se, però donar suport a una candidatura civil; la creació d'un front amb partits de l'esquerra catalana amb una marca diferent o que la CUP es presenti en solitari.





Cleries: "ERC ha posat per davant les seves sigles abans que els interessos del país"









Intercanvi d'acusacions entre els independentistes catalans.





El portaveu de PDeCAT al Senat, Josep Lluís Cleries, ha censurat la decisió unilateral d'ERC de rebutjar una llista unitària sobiranista de cara a les eleccions a Catalunya convocades el pròxim 21 de desembre per interessos electorals.





"ERC, pels seus interessos electorals, ha posat per davant les seves sigles abans que els interessos del país", ha subratllat Cleries

En aquesta línia, ha dit lamentar aquesta decisió d'ERC al convenciment que una candidatura unitària de l'independentisme seria "la millor resposta" a l ' "atac per terra, mar i aire" que està duent a terme el Govern contra Catalunya, les seves institucions i el "Govern legítim" de la comunitat autònoma.





"Que li quedi molt clar a la ciutadania que és ERC qui ha pres aquesta decisió, en cap cas el PDeCAT, que vam fer una proposta molt generosa", ha subratllat el portaveu de la formació al Senat.





Exclosa la possibilitat de la llista unitària, Cleries ha incidit en què el PDeCAT donarà "la batalla" en els comicis del 21 de desembre: "El que no podem fer en aquestes eleccions és perdre i el que no pot fer el sobiranisme, el independentisme, és fer el ridícul ".





En qualsevol cas, ha recalcat que el "desig" del PDeCAT i el del propi Carles Puigdemont és que l'expresident català encapçali la llista, tal com ha expressat des de Brussel·les. Així mateix, ha indicat que també pretenen que els membres del exGovern formin part de la mateixa i es puguin presentar i fer campanya tot i estar actualment a la presó.





"La gent valorarà el treball, compromís i fidelitat al programa electoral amb el qual ens vam presentar a les eleccions del 27 de setembre. És la millor carta de presentació", ha argumentat sobre això.





Finalment, ha recalcat que serà una candidatura "molt potent" que rebrà el suport ciutadà als exmembres del Govern que estan vivint aquesta "injusta" situació perquè la "millor campanya és la feina que han fet al servei de Catalunya i la seva fidelitat a les institucions catalanes ".



ERC dóna per impossible una llista "realment unitària"





Junqueras ha estat decisiu en la postura d'ERC.





El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha donat per impossible una candidatura sobiranista "realment unitària" per a les eleccions del 21-D després que la CUP hagi anunciat que no participarà en cap coalició i que la seva assemblea elegirà entre quatre alternatives.





"Davant la impossibilitat de formar una llista realment unitària, caldrà crear un front comú des candidatures diferenciades", ha dit en un comunicat, tot i que ha recordat que ERC pretenia una candidatura d'unitat que fos des del PDeCAT i Demòcrates fins a la CUP.





Però ha assegurat que el seu partit "treballarà per ampliar la candidatura i obrir-la tant com es pugui" per sumar des de la diversitat per tal de guanyar les eleccions.





Així i tot, ha insistit que ERC apostava per unir tots els sobiranistes perquè veu necessària "una resposta contundent a l'embat de l'Estat".





Sabrià també ha reiterat que la fórmula d'JxSí "ha quedat petita", i, amb la situació actual, ha plantejat com a alternativa a crear un front comú programàtic, per coordinar llistes diferents. Considera imprescindible que aquest front estigui "absolutament coordinat" i que impliqui punts compartits en els programes electorals.