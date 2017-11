Puigdemont, els 200 de la barra i un espectacle vergonyós

L'actuació del desafiament de Carles Puigdemont a Brussel·les, aquest dimarts, és antològic, fora de lloc i d'una irresponsabilitat patològica. Va començar al matí amb aquesta entrevista a la carta de Catalunya Ràdio transmesa en directe per TV3, els mitjans dels separatistes i realitzada per la superestrella, Mònica Terribas. Els codis ètics de la professió estaven guardats al calaix dels dos directors elegits a dit, fidels jihadistes disposats a immolar-se per la causa, això sí, ben pagats Tot això ha passat en dos mitjans públics, que s'han erigit - per la gràcia divina- en els garants dels drets dels exiliats polítics- alguns els anomenen covards i traidores-. Mentrestant, el comitè d'empresa, el CAC i el Col·legi de Periodistes miraven al cel per veure per on bufava el vent. És al·lucinant, flipant que diria més d'un. I no passa res ....





En aquesta entrevista a la carta, Puigdemont, si submarí groc ha deixat anar per aquesta boqueta de pinyó tal quantitat de mentides que més d'un s'ha hagut de prendre diverses patilles per poder arribar al final de la mateixa, millor dit el pamflet de campanya de Puigdemont el pària.





A la tarda, amb l'arribada dels 200 del bastó, disposats a escoltar- públic rendit- el que volguessin i en companyia de representants de Bildun Sense Fen, i de la ultradreta xenòfoba de Flandes que els estan donant suport. Les aparicions estel·lars han estat de traca. L'estrella de la gala Puigdemont va tancar l'acte patriota reclamat llibertats, compliment de les lleis, drets, democràcia i tot el que se li va poder passar- temps per pensar maldats té-- Però s'ha oblidat d'explicar que ell, els seus companys de fuga i la resta de companys de govern, s'han saltat totes les lleis, incloses les que ells de manera il·legal havien aprovat. Perquè ho dic jo i punt, que per alguna cosa sóc president destituït "ha hagut de pensar l'estrella.





El deliri de Puigdemont ha arribat a tal extrem que no ha dubtat a desafiar les institucions europees. ¿Fent amics, en Carles ?.





L'increïble és que, ell està lliure, pot fer campanya electoral, pretén encapçalar una candidatura d'país- quan als que estan a la presó els ha fet la gran jugada- i que Junqueras s'aguanti que no pot participar-hi i ell és el gran perdedor. Vaja morro que té !. Però està clar que Junqueras no l'hi ha perdonat, no ia la penitència estarà el càstig !.









Els del bastó de comandament, tenen conya la cosa, que diria un sevillà. Però anem a parlar d'aquest instrument que portaven els representants municipals. No relatarem tota la història del bastó, perquè és molt extensa. Encara que va tenir etapes complicades. Això del bastó de comandament- tot i que és de fusta-, és un "símbol" que es lliurava als alcaldes, altres càrrecs també. En teoria, no té res a veure amb la frase "ordeno i mano" o si? frase que apareixia en els bans municipals: "Jo, alcalde president, Fulano de Tal, ordeno i mano ...". Sinó que, tot i que es referia a comandament, aquest comandament era perquè es complissin les lleis de l'Estat i les ordenances municipals, i no les "lleis" o capricis d'un determinat Alcalde; lleis i ordenances que el mateix alcalde i tots els veïns estaven i estan obligats a complir, amb bastó o sense.





Com es pot comprovar, els 200 alcaldes han aplicat la versió dictatorial de "ordeno i mano" i per això em vaig a Brussel·les ". Potser haurien d'haver utilitzat el bastó per assenyalar, per exemple a Comín i demanar-li explicacions del mal que va la sanitat catalana i recodarle de pas que els ciutadans no poden fer més sacrificis que els que estoicament suporten. que és un inepte, que han de tenir cura de les persones i que la ciutadania no pot fer més sacrificis dels que estan aguantant.





Els sacrificis que els facin ells, polítics insensats, sense escrúpols i amb absència total de responsabilitat del que està succeint O creu Comín que els ciutadans són el Banc d'Espanya ?. Així que s'ha acabat.