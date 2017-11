Carreteres tallades i incidències ferroviàries a Catalunya per la vaga

Carreteres tallades a Catalunya per la convocatòria de vaga









Carreteres, metro, trens de Rodalies i la línia de l'AVE estan tallades o pateixen diverses incidències aquest dimecres amb motiu de la vaga general convocada per sindicats minoritaris .





Més de 30 carreteres catalanes es troben tallades per protestes relacionades amb la vaga, informa el Servei Català de Trànsit.





La circulació s'ha interromput per manifestacions almenys a l'AP-7 a Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) i Vilafant (Girona), en diversos punts de la A-2, la B-20 en diversos trams, la C-16 a Sallent (Bages), la C-25 en diferents punts quilomètrics de la Catalunya central, i les carreteres C-31 i C-32 en diversos municipis de l'àrea de Barcelona.





També la C-37 a Castellfollit del Boix i Manresa (Barcelona), la C-59 a Moià (Barcelona), la N-145 a la Seu d'Urgell (Lleida), la N-230 a Vilaller (Lleida), la N-340 a Molins de Rei (Barcelona) ia Amposta (Tarragona), la N-II a Vilassar de Mar (Barcelona) i la N-IIa a Figueres (Girona).





Les retencions més grans derivades d'aquestes manifestacions es produeixen a l'A-2 a Sant Joan Despí (Barcelona), amb 15 quilòmetres de congestió, i 11 a la B-23 a Sant Just Desvern (Barcelona).





Els sindicats minoritaris han cridat a la vaga general a Catalunya per reclamar millores salarials i laborals, a més d'exigir la recuperació de qualitat en els llocs de treball.





Convoca la Intersindical-CSC, amb el suport de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), que inclou els sindicats de professors UstecStes i de l'administració pública Catac, diverses federacions de CGT --que va deixar llibertat als seus afiliats per adherir-se a la vaga--; Federació d'Estalvis de Catalunya (FEC), Sindicat d'Estalvi de Catalunya (SEC) i Coordinadora Obrera Sindical (COS), així com entitats socials i comitès d'empresa.





METRO





El Metro de Barcelona circula amb una freqüència equivalent al 85% del que és habitual en un dia laborable, mentre que els autobusos de la ciutat transiten amb normalitat, ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).





La freqüència en aquesta jornada de vaga varia segons la línia de suburbà, ja que mentre a les línies automàtiques --L9, L10 i L11-- circula el 100% de combois, a la L2 ho fa el 80% ia la L4 el 50% del que és habitual.





TMB no regula el passatge a les estacions amb més afluència --com si fa en altres ocasions-- i adverteix que la circulació d'autobusos es pot veure afectada si es donen talls de trànsit per protestes.





AVE





Un grup de manifestants ha irromput a l'estació de l'AVE a Girona aquest dimecres cap a les 08.15 hores i ha ocupat les vies, cosa que ha obligat a interrompre la circulació dels trens d'alta velocitat entre la ciutat i Figueres-Vilafant.





Fonts de Renfe han explicat que la línia Barcelona-Madrid no es veu afectada per aquesta situació i que no està prevista la circulació de combois internacionals.





RODALIES





Diverses línies de Rodalies de Catalunya registren incidències aquest dimecres al matí per manifestacions a les vies. Concretament, hi ha presència de persones a la via a Mataró (Barcelona) i Blanes (Girona), el que afecta la línia R1; a Montcada-Bifurcació (Barcelona), per la qual circulen la R3, la R4 i la R7, ia Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), de la R4.





També s'ha tallat la via per una protesta a Ulldecona (Tarragona), el que afecta la línia de tren regional R16.





FGC





La circulació de trens de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) es troba interrompuda aquest dimecres al matí entre l'estació de Sarrià i les terminals de Terrassa-Nacions i Sabadell-Parc del Nord per una protesta.





Un grup de manifestants ha accedit a la via a l'estació de Sant Cugat del Vallès, el que ha obligat a limitar la S1, la S2, la S5, l'S6 i la S7.





El tall afecta la línia Barcelona-Vallès, mentre que FGC no ha informat d'incidències a la línia Llobregat-Anoia, que uneix la capital catalana amb les comarques del Baix Llobregat, l'Anoia i Bages.