La Generalitat va subvencionar la revista de Fachin 'Cafè amb llet'

La revista 'Cafè amb llet' estava participada per Albano Dante Fachin









La revista gratuïta 'Cafè amb llet', editada per l'empresa Noupaper Editors SL i participada per l'ex secretari general de Podem, Albano Dante Fachin, va rebre tres subvencions entre 2009 i 2011.





Aquests ajuts es van donar per la difusió de continguts en català i es van concretar en 10.575 euros el 2009, de 10.350 el 2010 i de 5.295 el 2011, segons consta en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.





En tots els casos, es van destinar a l'edició d'una revista mensual que al principi es va centrar en l'actualitat de les comarques de la Selva i el Maresme, però que anys després va optar per notícies d'àmbit regional. El seu tiratge va arribar a rondar els 150.000 exemplars i el seu últim número data de juliol de 2015.





La societat Noupapers Editors SL va ser creada el juliol de 2005 per Guillem Farras Vidal i va comptar amb Albano Dante Fachin i Marta Sibina Camps com apoderats solidaris. L'últim any que es va publicar va generar unes pèrdues de 9.200 euros, segons dades del Registre Mercantil.





Aquesta publicació va posar èmfasi en alguns escàndols que han afectat els partits de la Generalitat i alguns dels principals empresaris de Catalunya. Així per exemple, el 2014 el propi Dante Fachin va detallar la investigació que llavors realitzava Hisenda a la família Carulla.