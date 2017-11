A França veuen cada vegada pitjor a Neymar

Neymar va voler anar-se'n, però podria estar penedit.





El diari esportiu francès, L'equipe, ha publicat una informació que ratifica encara més en la mala situació per la qual estaria passant l'estrella del PSG, Neymar Jr, especialment amb el seu entrenador, Unai Emery.





Segons el diari gal, Ney no està gens còmode amb els mètodes d'Emery, i se li hauria vist aclaparat en els entrenaments, fent gestos a l'entrenador perquè deixés tranquils els jugadors.





Fins i tot les sessions de vídeo, un dels tecnicismes del míster, s'haurien reduït davant les crítiques del brasiler. Tots dos s'haurien reunit, però no sembla que s'hagin llimat asprors.





EL CRAC S'ESBORRA





Tot apunta que és el que ha fet aquest passat cap de setmana. El PSG jugava davant l'Angers, un partit que va guanyar amb solvència per 0-5, però Neymar no hi era.





Segons el diari Sport, va comentar Emery que el brasiler "es va donar un cop a la cuixa i no es va sentir bé" en l'últim entrenament abans del partit, pel que van decidir que es quedés a París.





Sembla que la Ligue 1 no motiva al brasiler i el seu afany de protagonisme hauria durat dos mesos abans d'adonar-se'n de la realitat.





L'ÚLTIMA 'BIRLADA' DEL PSG AL BARÇA





El París Saint-Germain té fixació amb el Barça. Va fer l'impossible per emportar-se'n a una de les seves estrelles per un preu rècord de 222 milions, i ara li han 'tret' al seu Director Digital, Russell Stepford.





Aquest dimarts, l'equip parisenc ha anunciat el fitxatge de Stepford com a líder del lloc que ocupava fins ara al FC Barcelona i, anteriorment, al Manchester City.





L'objectiu del PSG és "impulsar l'estratègia de desenvolupament del PSG en totes les plataformes digitals amb l'objectiu d'optimitzar la difusió i monetització de contingut a nivell internacional", segons diu un comunicat del club.