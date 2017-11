A Suárez no el preocupa la falta de gol

Suárez porta 451 minuts sense marcar.





El jugador del FC Barcelona, Luis Suárez, ha parlat sobre la seva falta de gol, que ja suma una ratxa de 451 minuts sense anotar un gol. No obstant això, l'uruguaià està tranquil.





Suárez ha concedit sengles entrevistes únicament als dos diaris esportius més importants d'informació blaugrana, cosa que desequilibra encara més la capacitat d'informació de la resta de mitjans com aquest, però l'ordre del dia està per altres qüestions.





L'uruguaià sap mirar-lo d'una altra manera, ja que "hi ha hagut partits que he sentit que he ajudat a l'equip i he estat content, no m'ha importat el gol". Fins a aquest punt ho intenta portar perquè no l'afecti la sequera.





El '9' blaugrana afirma ser "molt crític" amb ell mateix, i per això sorprèn la seva tranquil·litat a l'hora de parlar d'aquest sot. "Sé que estic obligat a fer gols perquè és la meva funció, però sé que també l'equip passa un bon moment i no necessiten els meus gols".





Suárez ha negat rotundament que el que li passa tingui a veure amb la manca de Neymar a l'equip, amb el nou sistema de Valverde, amb el buit que hi ha per la banda esquerra o la manca d'efectius en atac (falta Dembélé, sobretot).





De fet, Valverde l'ha "sorprès cap a bé" ja que "mai es posa nerviós" i "és molt tranquil", a més que "es nota que ha jugat abans al club".





COUTINHO





El davanter uruguaià va coincidir en la seva època del Liverpool amb un dels noms més sonats en l'òrbita blaugrana, Philippe Coutinho. En aquest sentit, Suárez ha admès que el brasiler "aportaria molt al Barça".





"Va passar un moment difícil i molt complicat però ell com a professional ha seguit demostrant el bon jugador que és i la qualitat personal que té", ha comentat.





Per a Suárez, Coutinho "està demostrant com un professional que té l'ambició per poder donar un pas més".





SITUACIÓ CATALANA





El davanter de Salto ha reconegut que al vestidor sí es parla de la situació catalana. "És complicat per tot el que s'està parlant, però cada un ha de ser lliure de dir i sentir. El vestuari no és aliè al que passa".





En el personal, sí que és cert que la seva filla Delfina és catalana, nascuda aquí, però no ha volgut mullar-se en excés, admetent que entén el català però ell "no el parla".





CHALITO RAMBLA CATALUNYA





La vena empresarial de Luís Suárez ya va començar fa uns mesos amb l'apertura del seu propi xiringuito a Castelldefels, ciutat on resideix. El bar es diu Chalito y el bon ritme que ha agafat l'empresa ha fet que vulguin expandir la marca.





L'uruguaià ha posat el punt de mira a la ciutat comtal, i estaria ultimant detalls del seu nou local a Rambla Catalunya.













Tal y com es pot veure a la imatge, l'establiment estaria a l'última fase de les obres. Tant és així que ja estan buscant personal per començar a funcionar pròximament.