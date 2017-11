Rajoy espera una "participació massiva" a les eleccions del 21D

Rajoy a la sessió de control al Govern central central al Congrés









El president del Govern central, Mariano Rajoy, espera que es registri "una participació massiva" a les eleccions catalanes del 21 de desembre, que confia que obrin una "nova etapa" en què es respectin les regles de joc i permeti recuperar la " normalitat "en aquesta comunitat, on la crisi política està tenint conseqüències sobre l'economia" preocupants "i que s'estan notant ja en l'ocupació, el turisme i el mercat immobiliari.





A la sessió de control al Govern central al Congrés, ha respost a la portaveu parlamentària del PSOE, Margarita Robles, que té la seguretat que els socialistes exerciran el paper que s'espera d'ells per ajudar a reconduir la situació i ha assenyalat a confiar que la nova comissió parlamentària que debatrà sobre el model territorial --creada a instàncies del PSOE-- sigui "útil" per construir el futur.





Robles ha advertit que els comicis del 21 de desembre no són suficients per resoldre per elles mateixes el problema a Catalunya, pel que ha instat el president a que "faci política" i treballi per una "Catalunya integrada a Espanya" que sigui un "model de pacte i de convivència".





UN PRETEXT PER NO ACTUAR





La portaveu ha advertit que els socialistes sospiten que el Govern central està fent servir la crisi a Catalunya com "pretext" per a "entrar en una paràlisi d'actuació".





No obstant això, creuen fonamental que l'executiu exerceixi el diàleg en lloc d'una "política d'enfrontaments" entre blocs de forces (les anomenades constitucionals, PP, PSOE i Cs, davant dels independentistes).





Sense diàleg, en opinió de Robles, no s'arreglarà l'"esquinçament social", la "crisi de convivència" i l'"empobriment econòmic que incideix en els que ho passen pitjor", els més vulnerables econòmicament.





Rajoy, que ha dit coincidir amb el diagnòstic presentat per Robles, li ha contestat que l'objectiu fonamental de l'actual legislatura segueix sent el creixement econòmic i la creació d'ocupació, meta a la qual pot afectar la situació a Catalunya, ha admès.





Per això, el repte és tornar "a la normalitat" a partir de les eleccions del 21D, ha insistit, després de precisar que el seu Govern estatal sempre ha estat favorable al "diàleg", però sempre "dins de la llei".