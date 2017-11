Aznar creu que a Catalunya hi ha hagut un "dèficit molt gran" de política

Aznar defensa el 155 a Catalunya









L'expresident del Govern central José María Aznar ha afirmat aquest dimecres que a Catalunya ha faltat política i hi ha hagut un "dèficit molt gran" en aquest sentit, cosa de la qual ha responsabilitzat directament el PP i el PSOE:" Quan deixes un buit així , l'espai l'ocupen altres ", ha afegit sobre aquesta qüestió.





Aznar ha defensat l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya tot i que ha deixat entreveure que ell ho hagués utilitzat abans, igual que va insinuar l'exlíder de l'executiu Felipe González.

"Em sento molt proper a les tesis del meu predecessor", ha manifestat en una entrevista a Cadena Ser.





Poc abans de la celebració del referèndum il·legal d'independència, Felipe González va assegurar que ell hauria utilitzat l'instrument polític que li dóna la Carta Magna per frenar-lo, en referència a l'article 155 de la Constitució.





Aznar ha titllat de "molt preocupant" el moment en què es troba Espanya, i ha recalcat que és la situació "més difícil" des de la transició.





Preguntat si ell hagués gestionat de manera diferent el procés sobiranista català a com ho ha fet el president del Govern central, Mariano Rajoy, ha apuntat que ara és moment de "donar suport" a les forces constitucionalistes a Catalunya, referint-PP, PSOE i Cs .





Sí que ha dit que "és possible" que les seves actuacions haguessin estat diferents a les executades per Rajoy, però ha afirmat que això "ja no té importància".