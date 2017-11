La premsa ha de ser veraç i seriosa









Zygmunt Bauman, premi Príncep d'Astúries de Comunicació i Humanitats en 2010 (que va compartir amb el sociòleg francès Alain Touraine), va morir el passat mes de gener. Va introduir el concepte 'modernitat líquida' amb el que caracteritzava un model social que atia l'individualisme sense consciència de ciutadania, lluny de tot 'compromís mutu'. D'aquesta manera es generen mentalitats molt poc sòlides i fiables.





Babel (Trotta) és un llibre recent que recull converses d'aquest sociòleg polonès amb el periodista italià Ezio Mauro, que va dirigir els diaris 'La Stampa' i 'La Reppublica'. Mauro entén que un diari ha de divulgar i seleccionar successos, reinterpretar i donar-los un context que els unifiqui i reordeni. Cal adquirir l'hàbit de 'veure el bosc més enllà dels arbres'. Tots dos coincideixen en la necessitat imprescindible d'un periodisme sòlid i seriós, que assumeixi el deure de ser responsables, objectius i veraces; un periodisme compromès amb la consciència de ciutadania és una necessitat indefugible.





A una societat líquida li correspon un periodisme líquid. L'exaltació de l'individualisme es correspon amb l'exaltació d'un grup sectari, un grup que no accepta porositats i que busca i troba enemics; no admet raons, només interessos. Ara bé, si no s'encoratja la lliure opinió i la discrepància, el sistema de llibertats es marceix sense remei.





Una consciència comunitària i interconnectada a la via buidada de tot progrés democràtic. Així no s'engrandeixen les distàncies entre els ciutadans en general. Cal aconseguir un poderós afany inclusiu; 'Joc net i radical respecte personal' anul·len l'exclusió social. Cal potenciar el que ens uneix amb la resta de ciutadans, siguin com siguin o pensin com pensin.





Cal no oblidar que un nivell cultural elevat no és de per si un antídot de la ferocitat humana, la Història ensenya amb escreix, i molt llastimosament, que fins i tot la pot agreujar i fer-la més perversa. No ens cansem, doncs, de ressaltar que la consciència de veritat i de persona és fonamental per combatre la bretxa de les immenses desigualtats i de la gran quantitat de persones humiliades que hi ha per tot arreu. En aquestes estem, més enllà de les ideologies.