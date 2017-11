Una neboda de Bultó denuncia que va a l'assassinat va participar Carles Sastre, un dels organitzadors de la vaga

Carles Sastre, secretari general d'Intersindical-CSC









Una neboda de l'industrial José María Bultó, Inés Bultó, ha denunciat que el seu oncle va morir el 1977 en esclatar una bomba al pit, acte del que recorda que va ser sentenciat Carles Sastre com a coautor . Actualment, Sastre és dirigent de la Intersindical-CSC, el sindicat que convoca la vaga general a Catalunya aquest dimecres 8 de novembre.





"El meu oncle José María Bultó Marquès va ser assassinat el 9 de maig de 1977 en esclatar-li la bomba que li van posar al pit els integrants d'Època (Exèrcit Popular Català). Carles Sastre va ser un dels condemnats en ferm per aquell assassinat en el qual van entrar a l'habitatge on estava dinant amb la seva família, col·locant-, sota amenaces, la bomba al pit i exigint-li a més una quantitat de diners".





Així ho explica en una carta publicada a 'La Vanguardia' , en què destaca: "Vull que se sàpiga qui és la persona que dirigeix el sindicat CSC que ha convocat la vaga general per paralitzar Catalunya. No tinc paraules per manifestar la meva indignació i vergonya, així com la de la meva família".