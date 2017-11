Gas Natural Fenosa llança la seva primera emissió de 'bons verds'

Gas Natural Fenosa llança 'bons verds'









Gas Natural Fenosa ha donat mandat per fer una emissió de 'bons verds' a 7,5 anys, la primera d'aquesta mena que fa la companyia.





Està previst que l'emissió es tanqui al llarg d'aquest dimecres i en l'operació estan participant entitats com BBVA, CaixaBank i Unicredit, entre d'altres.





D'aquesta manera, la companyia presidida per Isidre Fainé es llança a aquest tipus d'emissions, que ja han dut a terme altres empreses espanyoles com Iberdrola, que ha realitzat fins a sis, o Repsol, que el passat mes de maig va dur a terme una per 500 milions que la va convertir en la primera companyia de tot el sector del petroli i del gas a nivell mundial en emetre 'bons verds'.





Els 'bons verds' tenen com a principal característica que els fons obtinguts es destinen al finançament de projectes sostenibles i socialment responsables.





Gas Natural Fenosa va ser un dels grans vencedors en les dues subhastes de renovables realitzades pel Govern aquest any, fent-se amb 250 megawatts (MW) d'energia fotovoltaica al juliol i 667 MW eòlics al maig.





En el que va d'any, l'energètica ha realitzat dues emissions de bons per import de 2.000 milions d'euros a terminis de 7 i 10 anys durant el primer semestre i ha signat dos nous finançaments amb el BEI i l'ICO per 450 i 200 milions d'euros, respectivament. Així mateix, va col·locar el passat mes de setembre 300 milions d'euros en una emissió privada i un cupó del 1,875%.