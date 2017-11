Ramon Espadaler es perfila com a número tres de la llista del PSC per al 21D

Ramon Espadaler es perfila per entrar a les llistes del PSC









L'exlíder d'Unió i exconseller Ramon Espadaler es perfila com a número tres de la llista per Barcelona del PSC per a les eleccions del 21 de desembre.





Ho fa després d'arribar a un acord el PSC i el nou partit Units per Avancar per incorporar a membres d'aquesta formació fundada fa unes setmanes per exdirigents de l'extinta Unió: Espadaler va ingressar fa deu dies.





El PSC no es presentarà en coalició amb aquesta formació, però sí que incorporarà a moltes sensibilitats i farà unes llistes transversals amb l'objectiu de ser el referent del catalanisme al Parlament.