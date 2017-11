El 47% de catalans veu pitjor les empreses que han marxat i un 23% d'espanyols no compra productes catalans

La situació política repercuteix en el consum de productes catalans









El 47% dels catalans afirma tenir una pitjor percepció de les empreses que han decidit mudar la seva seu social o fiscal de la regió des de la celebració del referèndum d'independència a Catalunya el passat 1 d'octubre, davant d'un 77% d'espanyols (sense explicar als catalans) que dóna suport a aquesta decisió empresarial. A més, un 23% d'espanyols afirma haver deixat de comprar productes catalans, i a això se sumaria un altre 21% si Catalunya s'independitza, el que suposaria un impacte total de 20.000 milions d'euros.





Així es desprèn de l'informe sobre l'impacte del procés independentista a la reputació de les empreses catalanes, elaborat per Reputation Institute a partir de 1.150 entrevistes a tot Espanya entre el 24 i el 30 d'octubre, període en el qual gairebé 2.000 empreses havien traslladat la seva seu social des de Catalunya a altres regions d'Espanya.





El director general de Reputation Institute, Enrique Johnson, ha explicat que els riscos reputacionals impacten en el resultat econòmic i que l'impacte és major en el cas de les empreses amb major vinculació amb Catalunya, si bé es constata que les empreses que han canviat de seu social s'han vist beneficiades en el conjunt d'Espanya, excepte a Catalunya, on tenen un impacte negatiu.





L'informe mostra que el 77,5% dels espanyols (sense Catalunya) es mostra totalment d'acord amb el canvi de seu social o fiscal de les empreses catalanes, davant d'un 11,6% que és neutral i un 10,9% que està molt en desacord amb la decisió.





IMPACTE EN CONFIANÇA I INTENCIÓ DE COMPRA





A Catalunya, el 47% dels ciutadans afirma estar molt en desacord amb el canvi de seu social o fiscal, enfront d'un 38,3% que sí que ho aprova, perdent aquestes companyies fins 8,4 punts en la seva reputació per al conjunt català .





De fet, les empreses que s'han mogut veuen disminuïda un 9,6% la confiança entre els catalans i un 9% la intenció de compra a la regió.





Per la seva banda, la reputació de les empreses que han optat per no canviar la seva seu es manté estable per als catalans.





Fins ara, un total de 2.216 companyies han decidit traslladar els seus domicilis socials, segons dades del Col·legi de Registradors Mercantils d'Espanya.





En l'estudi s'analitzen 41 companyies catalanes o amb gran vinculació amb la regió, entre les quals figuren Abertis , Caixabank , Danone, Freixenet, Gas Natural Fenosa, Bimbo, Seat o Volkswagen, entre d'altres.





Johnson ha explicat que hi ha una forta correlació entre la reputació i el comportament dels consumidors, ja que empitjorar en cinc punts la reputació disminueix la intenció de compra.





Així, les empreses que han mogut la seva seu fora de Catalunya han augmentat un 3,2% el seu atractiu com a inversió en la resta d'Espanya, mentre que les empreses que han mantingut la seva seu a Catalunya han disminuït un 3,4% la confiança i un 3,2% la intenció de compra en la resta d'Espanya.





La reputació d'aquestes companyies que han romàs a Catalunya s'ha vist danyada a nivell nacional, excepte a Catalunya, Balears i Comunitat Valenciana, segons ha apuntat el director de Consultoria de Reputation Institute, Yeray Carretero.





Els 'millennials' són els més crítics amb les empreses catalanes, havent caigut la seva reputació 4,2% punts entre gener i octubre, segons l'estudi.





EL 23% D'ESPANYOLS NO COMPRA PRODUCTES CATALANS





Així mateix, l'informe reflecteix que el 23% dels espanyols (sense Catalunya) declara haver deixat de comprar productes catalans i un altre 21% es planteja fer-ho.





En cas d'independència definitiva, el 49,5% dels espanyols (sense Catalunya) deixaria de comprar productes catalans, davant d'un 35,5% el que estaria molt en desacord amb el boicot i un 15,4% que es mostraria neutral - -aquest 49% tindria un valor aproximat de 20.000 milions d'euros--.





A més, el 25% dels espanyols (sense Catalunya) no compraria productes catalans ni tot i ser de millor qualitat que altres i el 65% considera que les empreses amb seu a Catalunya haurien de moure el seu domicili a una altra regió en cas d'independència definitiva, davant a un 17,2% que estaria en contra.