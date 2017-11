Hisenda avisa: els alcaldes que van anar a Brussel·les a donar suport a Puigdemont no poden carregar les despeses a l'ajuntament

Uns 200 alcaldes van donar suport a Puigdemont a Brussel·les









El Ministeri d'Hisenda adverteix que els prop de 200 alcaldes que es van desplaçar dimarts a Brussel·les per donar suport a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que es troba fugit a la capital belga, no poden carregar a l'ajuntament les despeses que ha originat aquest desplaçament.





Així ho han assegurat fonts d'Hisenda en tenir coneixement que un d'aquests edils va assegurar ahir que anava a carregar la despesa al seu municipi. En aquest sentit, les mateixes fonts han deixat clar que els regidors no acudien a un acte institucional en representació del seu poble.





Davant la pregunta de si s'anava a investigar qui havia pagat les despeses d'aquest desplaçament, així com els del lloc on es va realitzar l'acte públic i, si escau, l'allotjament, les mateixes fonts han explicat que l'aniran veient al Ministeri .





Perquè aquestes despeses es poguessin carregar a l'erari públic ho ha de donar de pas l'interventor municipal i podria suposar una irregularitat.





Fonts del Ministeri també adverteixen del pagament d'aquest viatge per part de l'Associació de Municipis Independentistes (AMI), que serien qui l'ha convocat, juntament amb l'Associació Catalana de Municipis (ACM), segons ha explicat aquest matí el portaveu del PDeCAT a Congrés dels Diputats, Carles Campuzano, que ha suposat que seran aquestes associacions els que hagin sufragat les despeses.





En aquest sentit, des d'Hisenda recorden que l'Associació de Municipis Independentistes rep aportacions dels ajuntaments, de manera que si aquesta associació hagués pagat el viatge el podria estar fent amb els diners públics que aporten els propis ajuntaments. És a dir, que el estarien pagant els ajuntaments de manera indirecta.





CONTRADICCIONS SOBRE QUI HO PAGA





La majoria dels 200 alcaldes van arribar a la capital belga en un vol xàrter amb capacitat per a 170 persones, que va aterrar a l'aeroport de Brussel·les al voltant de les 12:20 hores i tenien previst tornar ahir mateix a la nit.





I encara que els organitzadors van assegurar que cada regidor havia pagat "de la seva butxaca" els costos del viatge, l'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, va afirmar que els costos del seu desplaçament dels pagaria l'ajuntament. La primer edil va al·legar que ella estava a Brussel·les en representació del seu municipi, en un acte "institucional", segons la seva versió.





L'alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch, ha precisat que el lloguer de la sala Bozar, en què es va realitzar l'esdeveniment, els organitzadors van assegurar que l'havien pagat els eurodiputats. No obstant això, l'eurodiputat d'ERC Josep Maria Terricabras va desmentir aquest extrem: "Francament, no sóc el seu gerent i miri que és la pregunta marxista. Qui paga això ? Com vaig a pagar jo? A part que el nostre pressupost europeu està molt controlat".