Dormir bé, indispensable per a la salut









Més de la meitat de les persones que ronquen no busca solució o no és conscient d'això, segons la Societat Espanyola d'Otorinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll (SEORL-CCC), que adverteix que, quan el problema es produeixi totes les nits i causi alteracions del son, s'ha de recórrer a l'especialista.





Però, sobretot, alerta de l'inadequat de recórrer a remeis sense base científica, com ara col·locar una clau buida sota el coixí o les sabates usades aquest mateix dia sota el llit en forma de creu. "Només algunes de les solucions que hem trobat a Internet poden ser útils, com els rentats nasals amb sèrum abans d'anar a dormir per millorar l'obstrucció nasal o fer gàrgares per millorar el flux en les vies aèries superiors", comenta el doctor Guillermo Plaza, membre de la Comissió de roncopatia i Trastorns del Son de la SEORL-CCC.





Cal tenir en compte que, "si no es va a un especialista en la recerca de tractament i vam recórrer de forma constant a aquest tipus de remeis, la solució definitiva i més efectiva no arribarà i els problemes poden ser molt més grans", adverteix Plaza, qui recorda que no buscar una solució pot provocar altres problemes de salut.





A més de provocar la síndrome d'apnea del son, "també pot produir fragmentació del son tant en aquesta persona com en el seu company d'habitació, el que pot derivar en conflictes familiars, socials i fins de parella, ja que fins i tot pot ser causa primària de divorcis . Així mateix, pot ser causa d'accidents de trànsit i de mala rendibilitat laboral ", assegura.





En l'actualitat, el tractament més eficaç per a la roncopatia es basa, d'una banda, en la modificació dels principals factors de risc causants i, de l'altra, en tècniques quirúrgiques selectives. "Avui dia amb la cirurgia de l'envà nasal (septoplàstia), la cirurgia dels cornets (turbinoplàstia) i la cirurgia del paladar, (faringoplastia), podem aconseguir millores significatives i duradores del ronc, si són ben seleccionades", assenyala.





"És per això que l'especialista més adequat per al diagnòstic i el tractament és l'otorinolaringòleg", apunta el doctor Plaza. A més, per optimitzar els resultats es poden afegir altres eines com la radiofreqüència, l'endoscòpia o el làser.





La societat celebra el seu 68 Congrés a Madrid del 10 al 12 de novembre, en aquesta trobada donarà a conèixer les últimes novetats en el tractament d'aquesta patologia, la roncopatia, que pateix el 20 per cent de la població general i que afecta més de la meitat de les persones majors de 50 anys.





MÉS FREQÜENT EN HOMES





El ronc primari o ronc simple és la presència de sons respiratoris greus durant el son en la via aèria superior. Per norma general, "no sol haver-hi una interrupció de la respiració ni de la son ja que se succeeixen sense episodis d'apnea, hipoventilació, desaturacions, ni evidència d'insomni o hipersòmnia relacionats amb aquesta forta respiració", explica el doctor Plaza.





No obstant això, si al ronc l'acompanya l'obstrucció de les vies respiratòries superiors, és senyal que aquesta persona pateix algun tipus de trastorn del son.





Entre els principals factors de risc, es troben "ser home, l'obesitat, l'obstrucció nasal o el consum d'alcohol i tabac", assegura el doctor Plaza. Per això, entre les primeres mesures per acabar amb els roncs s'indiquen la pèrdua de pes, ja que "l'acumulació de teixits i greixos a la zona del coll pot oprimir les vies respiratòries i dificultar la respiració", assenyala.