Ciutadans contra colpistes a Sant Cugat del Vallès

A la matinada de l'1-O, Conesa, l'alcaldessa de Sant Cugat del Vallès (SCV), va acudir matinera al pavelló esportiu situat al costat de l'Ajuntament, per deixar constància davant els mitjans de comunicació locals ( TOT Sancugat ) -subvencionados i al servei , és clar, del consistori- de l''històric' moment en què l'alcaldessa col·locava la primera urna. Els Mossos d'Esquadra de Sant Cugat que estaven, suposo, amagats en la caserna a cinc minuts del consistori, van tenir, com jo, puntual notícia del que estava succeint, però res van fer per retirar l'urna que acabava de col·locar la insurrecta alcaldessa. No sé si la Fiscalia haurà denunciat l'alcaldessa per aquest lamentable fet, però aquí va deixar l''heroica' instantània que van difondre els mitjans locals abans de les 9:00 hores per si considera pertinent posar una querella contra una alcaldesses acostumada a incomplir amb deliberació i reiteració les sentències dels tribunals.





Per cert, no està de més recordar que el flamant pavelló esportiu de SCV és una de les innombrables obres per les quals el partit de Conesa, Corrupció, perdó Convergència Democràtica de Catalunya, rebatejat com PDE-Cat, va cobrar la mordida habitual del 3% , amb intermediació de Millet, el famós trincador del Palau, precisament quan Turull, el portaveu de l'últim govern de Puigdemont, era gerent del consistori santcugatenco. No és aquest, ni de bon tros, l'únic cas de corrupció en què s'ha vist involucrat l'Ajuntament de SCV. El paradoxal és que la ONG Transparència Internacional-Espanya hagi atorgat a l'Ajuntament de Sant Cugat el premi a la transparència, en més d'una ocasió, guardó que ha compartit amb el de Sabadell, l'alcalde Bustos (PSC) va haver de dimitir després de ser imputat en diversos casos de corrupció. Potser aquesta ONG faria bé en anar a un oftalmòleg internacional, és clar.





Una de les últimes iniciatives de Conesa a suport a l'intent de secessió perpetrat per Puigdemont ha estat posar una gegantesca pancarta al consistori que resava 'Llibertat presos polítics. # Democràcia ', em temo que pagada amb els diners de tots, com les vacances de Puigdemont i els seus exconsellers a Brussel·les. Fa uns dies, l'ANC i Òmnium van convocar una manifestació a SCV per demanar la llibertat dels 'Jordis' davant de l'Ajuntament, amb la pancarta ja llista per acollir-los. I el 6 de novembre es va convocar a través de les xarxes altra manifestació per reivindicar la Constitució Espanyola i l'aplicació de les lleis a tots els ciutadans, inclosos els dos dirigents de l'ANC que van convocar i van arengar a les seves tropes de xoc per posar setge a la policia judicial.





Estava pensant en anar aquest matí a la caserna dels Mossos a SCV, puja a un dels vehicles que hi sol haver-hi aparcats, cobrir d'adhesius, trencar els vidres, i tafanejar dins per si hi hagués armes i emportar-me-en aquest cas. Em temo que la Sra. Conesa no em consideraria un pres polític ni posaria una pancarta a l'Ajuntament per exigir el meu alliberament. Després de l'actuació (més aviat inacció i connivència) dels Mossos el dia 1-O, hi ha més raons per fer això que van fer avui alguns ciutadans en SCV que per justificar l'irresponsable comportament dels 'Jordis' el 20-21 de setembre . Hi ha molts ciutadans que ens hem sentit reconfortats en veure que gent com els 'Jordis' i els 'Consiglieri' ja no gaudeixen d'impunitat, com passava fins ara, i han de respondre dels seus actes davant els tribunals.





Els mitjans de desinformació , subvencionats fins a les celles consideren un deure patriòtic donar suport als escraches a polítics constitucionalistes, així com les manifestacions i fins vagues generals convocades per demanar la excacercelación de presumptes delinqüents, sense importar-los si més no que al capdavant del sindicat convocant (SCS) estigui 01:00 terrorista (Carles Sastre) convicte per l'assassinat de l'empresari català Josep Maria Boltó. En canvi, aquests mitjans s'esquincen les vestidures perquè, després de demanar durant una hora que sortís Conesa a donar la cara, un grapat de manifestants va decidir treure la ignominiosa pancarta que aquesta havia col·locat per humiliar a tots els catalans partidaris de la igualtat i defensors l'ordre constitucional. Els ultres són vostès perquè res hi ha més semblant al règim nacional-sindicalista que el règim nacional-secessionista que vostès van pretendre imposar-nos, saltant-se l'ordre constitucional, el 27 d'octubre. En la propera manifestació, Sra. Conesa no demanarem que retiri la pancarta sinó que dimiteixi per complicitat amb els colpistes.