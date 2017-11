El salari mínim a Espanya està 400 euros per sota del llindar que estableix l'OCDE

El SMI és de 707,6 euros.





La Confederació Europea de Sindicats (CES) ha posat en relleu que Espanya és un dels països europeus que té el Salari Mínim Interprofessional (SMI) per sota del llindar de sous baixos que estableix l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) .





Així, el salari mínim espanyol hauria d'arribar als 1.146,3 euros des dels 707,6 actuals.





L'OCDE estableix que el llindar de salaris baixos se situa en dos terços del salari mitjà nacional de cada país. Així, segons les dades publicades per la confederació, el salari mínim espanyol hauria de pujar a Espanya un 62%, fins als 1.146,3 euros, per a arribar al 60% del salari mitjà nacional a temps complet i aconseguir així un "nivell per sota del llindar dels salaris baixos ".





ELS SALARIS NO DEIXEN DE CAURE





Després de conèixer aquestes dades, UGT ha afirmat que les xifres de la CES estan "en la línia" de les dades de salaris en l'ocupació principal, publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), ja que posen de manifest que "els salaris no deixen de caure ".





Això, segons UGT, fa que la qualitat de vida de "la immensa majoria de la població" estigui en retrocés.





CREIXEMENT DEL PIB





A més, la caiguda dels salaris es produeix malgrat que el PIB a Espanya creix de manera important des del 2014, al fet que les empreses ja han recuperat amb escreix els nivells de benefici que tenien abans de la crisi ja que les expectatives, en general, són bones.





MILEURISTES





Respecte a les dades publicades per l'INE, l'organització sindical que lidera Pepe Álvarez ha assegurat que aquestes xifres són "alguna cosa enganyoses", ja que "si es realitzen els càlculs per als diferents nivells salarials s'obté que pràcticament la meitat dels assalariats cobren sous nets, un cop descomptades les cotitzacions i retencions, inferiors a 1.000 euros ".





"Mitja Espanya és, doncs, 'mileurista'. I els més desfavorits són les dones i els joves", ha afegit UGT.





Per aquest motiu, el sindicat ha assenyalat que traslladarà a la negociació col·lectiva la necessitat que els salaris creixin de manera "nítida" en 2018 per recuperar poder adquisitiu.





També posarà èmfasi en la urgència d'establir salaris mínims en tots els convenis en 1.000 euros com a mínim.





La CES, per la seva banda, creu que "l'augment dels salaris mínims al 60% del salari mitjà de cada país reduiria en gran mesura la pobresa en el treball i impulsaria el creixement econòmic".