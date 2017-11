Fiscalia demana dos anys de presó per als pares de Nadia per pornografia infantil i exhibicionisme

I la prohibició d'acostar-se a la nena durant cinc anys.





La Fiscalia de Lleida demana dos anys de presó pels presumptes delictes d'exhibicionisme i tinença de pornografia infantil per als pares de Nadia, la nena mallorquina que vivia a Fígols.





Els progenitors també estan sent investigats per estafa a donants que van aportar diners per a tractaments d'una suposada malaltia de la nena.





El ministeri fiscal sol·licita per Margalida Garau i Fernando Blanc un any de presó pel delicte d'exhibicionisme i un altre pel de tinença de pornografia infantil.





També demanen la prohibició d'acostar a la nena durant cinc anys, segons la qualificació de Fiscalia.





L'escrit de Fiscalia assenyala que, durant les investigacions del suposat delicte d'estafa amb la presumpta malaltia de la nena, als acusats se'ls va intervenir terminals informàtics amb fotografies de contingut sexual.





Fiscalia relata que en un grup de 41 fotografies apareixen els acusats mantenint relacions sexuals i que, compartint llit amb ells, era la nena presenciant les relacions sexuals.





"En un altre grup de 15 fotografies apareix la filla dels acusats, menor d'edat, sempre nua i en actituds impròpies de la seva edat", assenyala la qualificació.





Aquesta petició de pena de Fiscalia se sumarà a la que el Ministeri Públic plantegi pel presumpte delicte d'estafa, ja que els pares recaptaven diners per suposades operacions als Estats Units, encara que mai van viatjar a aquest país, i es jutjarà en una vista oral per la qual encara no hi ha data.





En el procés d'instrucció, el jutge va acordar la presó provisional comunicada i sense fiança per al pare i llibertat provisional amb suspensió de la pàtria potestat de la menor, per a la mare, de manera que la nena viu a Mallorca amb una tia materna.