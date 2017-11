Oncòlegs alerten de l'augment del càncer de pulmó en les dones

El Sistema de Salut no cobreix programes antitabac.





Oncòlegs han alertat aquest dimecres d'una "relaxació" de les campanyes antitabac a Espanya tot i que segueixen augmentant els casos de càncer de pulmó, especialment en dones, on la incidència creix a ritme d'epidèmia, entre un 4-5 per cent cada any .





28.000 CASOS A L'ANY





"Si el nombre de casos -uns 28.000 cada any- segueix augmentant és sobretot per les dones, ja que en canvi en homes s'ha aturat l'epidèmia", segons ha destacat el cap de Secció d'Oncologia Mèdica de l'Hospital de la Pau, Javier de Castro.





FACTORS HORMONALS





Castro ha reconegut que això es deu al fet que les dones van començar més tard a fumar que els homes ja que diversos estudis apunten que "encara que fumin durant menys anys, la repercussió és més gran", com a conseqüència de factors hormonals.





No obstant, el doctor Santiago Ponce, de l'Hospital 12 d'Octubre de Madrid, també ha posat el focus en què ja no hi ha tantes campanyes antitabac com quan es van impulsar les lleis de 2006 i 2011.





"Si un va pel carrer d'una ciutat gran es segueixen veient molts joves fumant, i això és un fracàs des del punt de vista d'educació sanitària", ha alertat.





TABAQUISME I TUMORS





Tots dos experts han incidit en l'impacte negatiu que té la vinculació directa del tabaquisme amb aquests tumors, ja que és "responsable de l'estigmatització de molts pacients, que se senten culpables de la seva malaltia i l'oculten o la viuen en soledat", ha apuntat de Castro.





"El tabac és responsable social que aquesta malaltia sigui més maligna del que ja és, en comparació amb altres tumors més mediàtics als quals la societat sí que creu que hagi de ajudar", ha lamentat aquest expert.





Sobretot, ha afegit, perquè fins a un 20 per cent dels nous casos es donen en pacients que no han estat fumadors i "se senten més desvalguts encara".





FINANÇAMENT PER DEIXAR EL TABAC





Així mateix, De Castro ha criticat que els tractaments de deshabituació tabàquica segueixin sense estar finançats pel Sistema Nacional de Salut (SNS), el que impedeix que algú que vulgui deixar de fumar "truca a la porta del sistema i no troba solucions".