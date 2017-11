El parlament de Flandes rebutja reconèixer la independència de Catalunya

La proposta només ha sumat quatre vots favorables.





El Parlament flamenc ha rebutjat per àmplia majoria una moció presentada pel partit d'extrema dreta Vlaams Belang per demanar el reconeixement de la independència de Catalunya, una proposta que només ha sumat quatre dels 99 vots expressats per la Cambra.





El text presentat per l'extrema dreta flamenca demanava al Govern flamenc condemnar de manera "inequívoca" la "repressió" de les autoritats espanyoles contra "la lluita catalana per la independència" i instava el Govern federal belga a "reconèixer Catalunya com un Estat sobirà i independent ".





Els diferents partits polítics amb presència a la Cambra flamenca, però, tenen com a norma tombar tota proposta que provingui del partit d'extrema dreta, sigui quina sigui el seu contingut.





Amb tot, el Vlaams Belang ha volgut sotmetre a vot el document per exposar el seu suport al desafiament independentista i al exGovern de Carles Puigdemont i acusar el Govern de Mariano Rajoy de rebutjar tota oferta de diàleg arribada des de Barcelona.





També va censurar en la moció rebutjada que el Govern espanyol hagi "assumit les competències concedides democràticament al Govern català" i que els que van formar l'Executiu de Puigdemont siguin ara "perseguits".





DEBAT SOBRE CATALUNYA





El vot s'ha celebrat hores després d'un debat al Parlament flamenc en el qual els grups s'han mostrat majoritàriament partidaris de cridar al "diàleg" com a eina per resoldre la crisi política a Catalunya.





Amb tot, Vlaams Belang ha estat l'únic que ha arribat a plantejar el reconeixement de la declaració unilateral d'independència catalana, no així el partit nacionalista flamenc (N-VA) que forma coalició al Govern federal, tot i que pesos pesants del partit s'han expressat en suport a Puigdemont i els seus exconsellers.