Manifestants obliguen a suspendre el trànsit ferroviari d'alta velocitat a Catalunya

Des del matí a Girona i des d'aquesta tarda a Barcelona.





El trànsit de trens d'alta velocitat està interromput entre Figueres-Vilafant (Girona) i Tarragona durant la jornada de vaga aquest dimecres, en la qual un miler de persones ha ocupat les vies de l'AVE a Girona a les 8.00 hores i les manté tallades.





També roman paralitzada la circulació d'AVE a l'estació de Sants des de les 16.40 a Barcelona.





A la tarda, centenars d'estudiants han entrat a l'estació i han baixat a les vies, fins sumar-se uns 500 manifestants.





Així, ha hagut de tancar l'accés a l'estació de la capital catalana, segons ha informat Rodalies.









Per motius de seguretat i davant la proximitat dels manifestants, s'ha restringit la circulació per la via 7 d'ample convencional, el que afecta els trens de rodalies de les línies R1, R3 i R4 en sentit sud.





Dos trens AVE d'entrada a Barcelona han fet baixar als viatgers en un lloc d'estacionament avançat al Prat de Llobregat (Barcelona), des d'on els ha encaminat fins a Barcelona Sants a través dels serveis de Rodalies.





Des de l'estació del Camp de Tarragona s'ha portat als viatgers a l'estació de Tarragona per poder seguir per la via convencional fins a Sants, i per a alguns trens s'ha establert un transport alternatiu.





A Girona l'estació de l'AVE està al costat de la de la resta de trens, de manera que s'ha encaminat als viatgers que volguessin a utilitzar el servei de Rodalies; en general, el servei de Regionals funciona amb normalitat, com també ho fan les línies R1, R3 i R4 en sentit nord.





MANIFESTANTS I OBSTACLES





S'han registrat afectacions en diversos punts de la xarxa ferroviària de Catalunya, tant per la presència de manifestants com per la col·locació d'obstacles a les vies.





Així, s'han generat retards de "diversa consideració" en el servei.





En concret han ocorregut afectacions a les estacions de Montcada-Bifurcació, Sant Vicenç de Castellet, Montcada i Reixac, Mataró, Blanes, Reus, Ulldecona, Tarragona, Borgonyà i Flaçà, entre altres punts.





Adif ha establert un transport alternatiu als viatgers d'AVE entre Camp de Tarragona i Barcelona en alguns trens pel tall de vies a l'estació de Sants de la capital catalana.





VAGA





La convocatòria de vaga d'aquest dimecres a Catalunya ha estat secundada per un total de 31 treballadors de Renfe, el que representa menys de l'1% de la plantilla a Catalunya.





Més de 10.000 viatgers s'han vist afectats per la presència de persones en vies de Sants, Girona i Rodalies, i des de Renfe s'han activat els serveis de postvenda pels clients afectats, per permetre el reemborsament de l'import del bitllet.