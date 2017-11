L'enginyer Carlos Grau, nou director del Mobile World Capital Barcelona

Grau és enginyer industrial.





El patronat de la Fundació Mobile World Capital Barcelona ha ratificat el nomenament de Carlos Grau com a director general.





A qui la comissió executiva de la fundació ja havia proposat el 26 d'octubre.





VALLS FITXAR PER COLONIAL





Al juliol es va anunciar que deixava el càrrec Aleix Valls per fitxar com digital sènior advisor de Colonial per impulsar la seva transformació digital, i Colonial ja va destacar llavors que la vinculació de Valls amb MWCapital durant set anys "va resultar clau per a la constitució de la ciutat comtal com capital mundial del mòbil ".





El nou director general, Carlos Grau, és enginyer industrial de formació; ha treballat en tecnologies de la comunicació i la informació.





També ha ocupat càrrecs directius de vendes i màrqueting en empreses del sector TIC, com Hewlett-Packard, Accenture i Telefónica, i ha estat director de Microsoft a Catalunya.





En els últims anys s'ha centrat en innovació: ha liderat projectes com la startup d'identitat mòbil Biid i el fons de capital risc Step One Ventures, que inverteix en companyies tecnològiques amb potencial de creixement.





Grau ha dit en un comunicat que la Fundació MWCapital sempre "ha sabut entendre amb coherència i coneixement el paper crucial" de la digitalització per al desenvolupament socioeconòmic.





TRANSFORMACIÓ DIGITAL





MWCapital, amb suport públic i privat, impulsa la transformació mòbil i digital de la societat, i treballa en tres àrees: accelerar la innovació amb l'emprenedoria digital; la transformació digital de la indústria, i capacitar en tecnologies digitals a joves, professionals i ciutadans en general.