Forcadell i cinc exmembres de la Mesa declaren de nou davant el Suprem per rebel·lió

Forcadell a la sortida del Tribunal el passat 2 de novembre.





La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i cinc exmembres de la Mesa de la Cambra seran interrogats pel magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llanera per la querella presentada contra ells per la Fiscalia per rebel·lió.





Forcadell ha estat la primera a començar a declarar, passades les 09.50 hores, davant el magistrat. A les declaracions estan presents dos membres de la Fiscalia del Tribunal Suprem, Fidel Cadena i la exfiscal general de l'Estat Consuelo Madrigal.





Així, se'ls acusa d'haver "dinamitat els fonaments de l'Estat" amb els actes realitzats, com la tramitació de la proposta de declaració d'independència.





Uns actes realitzats "amb absolut menyspreu" a la Constitució i proclamant la separació d'una part d'Espanya.





Les declaracions es van ajornar el passat 2 de novembre perquè els advocats puguin preparar la defensa.





Juntament amb Forcadell, també declararan Anna Simó (ERC), els membres del Lluís Corominas, Lluís Guinó i Ramona Barrufet, i Joan Josep Nuet (Catalunya Sí que és Pot), tots aforats menys Nuet, en pertànyer a la Diputació Permament del Parlament.





MESURES CAUTELARS





Seguint el criteri que Fiscalia va aplicar amb el vicepresident cessat Oriol Junqueras i els exconsellers a l'Audiència Nacional, s'espera que el ministeri públic demani mesures cautelars per als investigats.





Entre elles, el jutge pot imposar l'ingrés a la presó provisional, en cas del que demanés la Fiscalia.





Per a tots els esmentats, això sí, menys per a Joan Josep Nuet (Catalunya Sí que és Pot) a qui podria sol·licitar una fiança. Una opció que cobra pes a casa que opti per desmarcar-se de la desobediència que se'ls atribueix.





ANTECEDENTS





La Fiscalia va presentar el 30 d'octubre dues querelles, una a l'Audiència Nacional i una altra al Tribunal Suprem, contra un total de 20 persones per fets que engloben tot l'anomenat 'procès'.





La querella interposada al Suprem anava dirigida contra Forcadell i els cinc exmembres de la Mesa, tots ells aforats per pertànyer a la Diputació Permanent del Parlament, excepte Nuet.





Pel que fa a l'Audiència Nacional, la Fiscalia s'ha querellat contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, el seu vicepresident Oriol Junqueras i altres 12 consellers.





L'Audiència Nacional també va concentrar dijous passat les declaracions d'aquests investigats, tot i que l'expresident i quatre dels seus subordinats no es van presentar davant la jutge Carmen Lamela, pel que va llançar una ordre de detenció europea i una altra de recerca i captura internacional.





La magistrada de l'Audiència Nacional va enviar a la presó els nou alts càrrecs del Govern que sí que van comparèixer a les dependències judicials, entre ells Santi Vila, a qui va deixar en llibertat al dia següent després de pagar una fiança 50.000 euros.