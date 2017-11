Alberto Fernández (PPC) demana actuar contra la "vaga borroka" de la CUP

Fernández critica el silenci d'Ada Colau.





El president del grup municiapl del PPC a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández

ha reclamat "actuar contra la vaga borroka de la CUP", en referència als talls de vies de tren que s'han produït a Catalunya durant la convocatòria d'aturada general.





PRESSIONS DE L'INDEPENDENTISME





Així, Fernández ha denunciat que l'alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau, es queda "muda" de nou davant "les pressions de l'independentisme".





Així el popular critica que l'alcaldessa no es pronunciï "ni en premsa ni en xarxes" respecte als "milers de barceloní que no han pogut acudir als seus llocs de treball" per la vaga o que "han arribat tard perquè s'han vist atrapats en els múltiples talls de trànsit que a primera hora del matí han col·lapsat els accessos a la ciutat ", sosté.





Pel que el dirigent municipal dels populars ha denunciat que "els independentistes han convertit l'estelada a barricades ia la gent, que avui volia anar lliurement a treballar, en ostatges dels radicals".