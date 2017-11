Brussel·les actualitza les previsions econòmiques per a Espanya amb la crisi catalana sobre la taula

Moscovici presentarà les previsions de tardor.





La Comissió Europea publicarà avui les seves noves previsions econòmica s per a Espanya i per al conjunt de la Unió i ho farà enmig de la incertesa creada pel desafiament secessionista a Catalunya.





Una situació que ja va provocar que el Govern rebaixés tres dècimes la seva estimació de creixement del PIB per a 2018.





El comissari d'Afers Econòmics i Monetaris, Pierre Moscovici, presentarà en una roda de premsa les anomenades 'previsions de tardor'.





Un informe que inclou dades econòmiques de tots els estats membres i de l'eurozona i la Unió Europea en el seu conjunt.





CREIXEMENT ECONÒMIC





Al maig, l'Executiu comunitari va elevar en els seus càlculs sobre l'increment de l'economia espanyola a l'2,8% per 2017 i al 2,4% per a 2018, gràcies a la "forta activitat" registrada durant el primer trimestre d'aquest any.





No obstant això, Govern ha elevat al 3,1% la seva previsió de creixement per a 2017 però ha rebaixat tres dècimes, fins al 2,3%, el càlcul per a l'any que ve, a causa de l'impacte de la situació política a Catalunya pel desafiament independentista.





Així, Brussel·les, que ja va demanar a l'Executiu espanyol que treballés per manar "com més aviat millor" un pressupost definitiu per a 2018, tindrà en compte les repercussions del desafiament secessionista.





El Banc d'Espanya, per la seva banda, preveu un impacte en el PIB espanyol entre tres dècimes i 2,5 punts entre finals de 2017 i 2019 si persisteix el desafiament sobiranista.





ESTIMACIÓ DE DÈFICIT PÚBLIC





L'última estimació dèficit públic de la Comissió Europea és que tanqui aquest any en el 3,2% del PIB i en el 2,6% el 2018.





El 2018, Espanya ha de situar-lo per sota del 3%, el llindar establert en el Pacte d'Estabilitat i Creixement.





Els objectius pactats amb la UE, però, són del 3,1% per a aquest any i del 2,2% per al pròxim.





Per la seva banda, el Govern calcula que les administracions públiques tancaran 2017 amb un dèficit del 3,1%, mentre que el de 2018 serà del 2,3%.