Eva Granados es perfila com a número 2 del PSC pel 21D

La fins ara portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, repetirà previsiblement com a número dos a la llista per Barcelona de cara a les eleccions del 21 de desembre, i el partit preveu que la resta del grup parlamentari "seguirà gairebé intacte" .





Segons fonts socialistes, tant Granados com la resta dels seus companys han fet "molt bona feina i han lluitat molt dur" per defensar els valors socialistes al Parlament.





Per aquest motiu Iceta vulgui preservar a la majoria dels seus integrants, que, com a novetat, en la pròxima legislatura, compartiran escó amb diputats independents i també de Units per Avancar, partit fundat per exmembres d'Unió que dóna suport a la candidatura del PSC i s'integrarà en el grup parlamentari.





Ho farà després d'un acord anunciat aquest dimecres i pel qual l'exlíder de l'extinta Unió i exconseller Ramon Espadaler serà el 'número 3' de la llista del PSC per Barcelona, per darrere de Granados i del 'número 1' i candidat a la Presidència de la Generalitat, Miquel Iceta.





El quart lloc de la llista vol reservar-se per a una dona d'esquerres que destaqui per la seva trajectòria i el nom està acabant de tancar-se, i el cinquè lloc serà amb tota probabilitat Ferran Pedret.





L'objectiu del PSC és fer una llista "transversal i potent" per aglutinar catalanistes d'un ampli espectre i defensar l'autogovern català i l'estabilitat institucional i econòmica.





L'acord entre el PSC i Units per Avancar també farà que la exportaveu d'Unió, Montserrat Surroca, sigui la 'número 2' per Girona i que representants de l'antic entorn d'Unió també ocupen els números 3 'per Lleida i Tarragona.





El 'número 1' de Lleida serà de nou amb tota probabilitat, Òscar Ordeig, fins ara diputat al Parlament i responsable de la Secretaria de Món Rural i Sector Agroalimentari del PSC.





RATIFICACIÓ DIVENDRES

Les llistes han estat abordades aquest dimarts a les federacions socialistes i es ratificaran definitivament al Consell Nacional que el PSC celebrarà el divendres, si bé abans s'acabaran de tancar en un comitè de llistes.





Iceta ha descartat aquest dimarts altres acords electorals amb una altra formació al marge de Units per Avancar, però sí que ha dit que vol llistes molt transversals que incorporin sensibilitats catalanistes molt diverses - "Hi haurà més d'una sorpresa" -: es preveu que personatges de l'esquerra catalanista s'integrin en les llistes del PSC.