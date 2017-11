El BOE publica l'ordre per la qual Interior pot sancionar per la via "exprés" a Mossos

Seran sancionades les faltes molt greus.





El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dimecres l'ordre per la qual el Ministeri d'Interior podrà sancionar els agents dels Mossos d'Esquadra quan incorrin en faltes molt greus, una vegada que el secretari general tècnic del Ministeri de l'Interior , Juan Antonio Puigserver, assumeix la gestió de la Conselleria d'Interior de la Generalitat.





El Govern va acordar el passat 27 de setembre, en aplicació de l'article 155 de la Constitució, el cessament del Govern de Carles Puigdemont, incloent al conseller Joaquim Forn, al secretari general d'aquest departament, César Puig, i el director general dels Mossos, Pere Soler.





Juan Antonio Puigserver serà el responsable del dispositiu de seguretat amb motiu de les eleccions del proper 21 de desembre.





Entre aquestes competències, el secretari general tècnic del Ministeri de l'Interior relatives a la facultat per sancionar per faltes molt greus als membres dels Mossos d'Esquadra, la col·laboració amb els cossos i forces de seguretat de l'Estat ha estat qüestionada en el marc del desafiament independentista a Catalunya.





Puigserver també s'ocupa, fins l'anul·lació del 155 amb la celebració de les eleccions del 21-D, de l'establiment de serveis mínims en la prestació de serveis de seguretat privada amb motiu de convocatòries de vaga a Catalunya com la registrada aquest dimecres, així com de les sancions per falta molt greu per a aquest col·lectiu.





Entre altres funcions atribuïdes, s'encarregarà de la resolució dels recursos d'alçada contra els actes administratius que provenen dels òrgans de govern de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i contra resolucions del director general d'Administració de Seguretat en matèria de videovigilància policial, així com de la resolució de les reclamacions de responsabilitat patrimonial de l'Administració.





Entre d'altres càrrecs, Puigserver assumeix la Presidència de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, del Servei Català de Trànsit i del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, inclosa la designació i nomenament dels membres d'aquests ens. També li correspondrà la designació i nomenament dels membres d'òrgans col·legiats que la normativa vigent atribueixi a la Presidència.





D'aquesta manera, exercirà la Presidència del Consell de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, la Comissió de la Policia de Catalunya, el Consell de Seguretat de Catalunya, la Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària, la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, la Comissió Interdepartamental d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives, la Comissió d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives, el Consell Assessor d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives i el Consell Rector de la Xarxa RESCAT de Catalunya.