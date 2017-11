Amnistia Internacional: "No considerem als membres del Govern ni presos polítics ni presos de consciència"

Amnistia Internacional creu que no compleixen amb els requisits de presos de consciència.





Amnistia Internacional ha subratllat aquest dimecres que no es pot denominar com "presos de consciència" ni als líders de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, respectivament, ni als exconsellers del Govern català que romanen en presó preventiva.





L'organització defensora dels drets humans ha aclarit que no empra el terme pres polític perquè no hi ha una definició a nivell internacional i, per això, prefereix l'expressió "pres de consciència".





En qualsevol cas, considera que cap d'ells compleix els requisits per a ser denominats com a tal.

"No considerem als membres del Govern presos de consciència perquè són acusats d'actuacions que poden constituir delicte. Fins al moment, tampoc considerem pres de consciència als Jordis, però sí demanem la retirada dels càrrecs de sedició i fi al seu empresonament provisional ", han assenyalat des d'Amnistia Internacional Espanya.





En qualsevol cas, aquesta organització ha assegurat que està fent un "seguiment" sobre les garanties d'un judici just tant per als ex membres del Govern com per als membres de la Mesa del Parlament.





"Les autoritats judicials han de garantir que la discrecionalitat amb què compta la Fiscalia no s'exerceix de manera arbitrària o desproporcionada", ha defensat finalment.