Rivera posa en dubte la coordinació policial "exemplar" de la qual parla el Govern central davant la vaga a Catalunya

Cs critica l'actuació policial a la vaga general









El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha posat en dubte la coordinació policial "exemplar" que, segons el Govern central, s'ha desenvolupat durant la jornada de vaga a Catalunya, i l'ha instat a explicar-ho als catalans que han patit els talls de carrers i carreteres i el bloqueig de mitjans de transport.





Així ha reaccionat a un missatge que el delegat del Govern central a Catalunya ha publicat a Twitter, on ha assegurat que "la coordinació policial ha estat exemplar" i que tant els Mossos d'Esquadra com la Policia i la Guàrdia Civil "han actuat conjuntament per evitar conseqüències encara més negatives a causa de les protestes dels radicals ".













A Rivera no l'ha convençut aquesta valoració i ho ha posat de manifest en la mateixa xarxa social: "¿? Passegeu per Sants o Girona, o diguint-ho als catalans que avui es van quedar hores atrapats en trens, estacions o carreteres". L'estació de tren de Sants, a la ciutat de Barcelona, ha estat tancada després que manifestants independentistes ocupessin les vies de l'AVE i del Rodalies.





Tant Rivera com altres dirigents de Cs s'han fet ressò d'informacions segons les quals agents dels Mossos han permès els bloquejos duts a terme pels vaguistes en comptes de posar-hi fi.





Per exemple, el portaveu del partit al Congrés, Joan Carles Girauta, ha retuitejat un vídeo d'un usuari que, amb ironia, ha afirmat que a l'estació d'AVE de Girona "els separatistes han trigat almenys deu segons a saltar-se" el cordó policial de la policia catalana. "Cordó? Els han fet el passadís", ha assenyalat Girauta.





"PASSIVITAT" DEL GOVERN CENTRAL





En referir-se als enfrontaments entre conductors i manifestants en carreteres de diferents llocs, el líder de la formació taronja ha assenyalat que molts ciutadans s'han vist obligats a "defensar els seus drets davant els sabotejadors i la passivitat del Govern" central.





En el mateix sentit s'ha pronunciat el secretari d'Organització de Ciutadans, que ha denunciat que, com a conseqüència de l'acció dels piquets, els catalans no separatistes han estat víctimes d ' "una repressió impulsada per colpistes", i ha preguntat a l'Executiu de Mariano Rajoy si "pensa fer alguna cosa".





Als manifestants independentistes que des de l'estació de Sants han reclamat "llibertat", el president de Cs els ha replicat que precisament això és el que volen "la majoria dels catalans" que compleixen la llei, "farts d'aguantar xantatges, coaccions, sabotatges i malbaratament ".