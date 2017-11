El Govern de Puigdemont activa una "estructura estable" per coordinar-des de Brussel·les

Puigdemont no demanarà asil però sí "garanties per tornar"









El president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, i els consellers cessats que es troben amb ell a Brussel·les han posat en marxa una "estructura estable" per a coordinar-se durant la seva estada a la capital de la Unió Europea (UE).





Ho han informat a través d'una missiva publicada aquest dijous a diversos mitjans titulada 'Carta des de Bèlgica', en què es consideren el "Govern legítim de Catalunya" i fan saber que així es donaran conèixer al món, encara que no especifiquen en què consisteix l'estructura.





Puigdemont i els seus consellers Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Lluís Puig acusen l'Estat de voler "esmicolar l'autogovern" català que creuen que ja havia quedat minvat després de la sentència del Tribunal Constitucional (TC) sobre l'Estatut i per les mesures que veuen centralitzadores del Govern.





El Govern cessat defensa que la seva situació --diversos consellers empresonats i la resta en un país estranger per evitarlo-- "és clarament contrària a l'Estat de Dret i l'ordenament de la Unió Europea", i rebutja que es dissolgués el Parlament per decret del Consell de Ministres.





Es tracta d'una "estratègia desesperada i extrema davant la fermesa democràtica de les institucions i la ciutadania de Catalunya", asseguren, i reivindiquen que el Govern cessat ha apostat per donar veu a la societat a través d'un referèndum --el de l'1 de octubre--.





EL 21D, "UN REPTE"





Per això es plantegen les eleccions del 21 de desembre, convocades pel president del Govern central, Mariano Rajoy, "com un repte per recuperar la plena democràcia sense preses, sense venjances, sense imposicions, sense fúria i plena de futur, de diàleg i de acord ".





Aconseguir l'alliberament dels consellers cessats "segrestats" i dels presidents de l'ANC, Jordi Sànchez, i d'Òmnium, Jordi Cuixart, és un altre dels seus objectius, de manera que insten els catalans a mantenir l'ànim ja no quedar immòbils davant el sofriment dels familiars i coneguts dels presos.





"Representen, en aquest moment, la vostra dignitat individual i col·lectiva", sostenen, i demanen que es participi en la manifestació prevista per dissabte a Barcelona, organitzada per l'ANC i Òmnium contra l'entrada a la presó dels líders independentistes.





"El temps que passarem entre reixes o a l'exili no serà en va si estem units més que mai en la defensa de Catalunya i en la denúncia de la decadència democràtica de l'Estat espanyol, així com dels abusos d'una UE que ha tolerat, fins i tot emparat de manera vergonyosa, les actuacions repressives espanyoles ", afegeixen.