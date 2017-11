Gerard Moreno renova amb l'Espanyol fins al 2022

Foto - @RCDEspanyol





El davanter del RCD Espanyol, Gerard Moreno, ha ampliat el seu contracte amb el club perico fins a l'any 2022, passant a tenir una clàusula de 50 milions d'euros que entrarà en vigència la temporada que ve.





Moreno és del planter blanc-i-blau i es va formar a les files de l'Espanyol abans de marxar al Badalona al 2008. Probablement el seu club més especial sigui el Vila-real, ja que és l'equip on va experimentar el creixement absolut fins a arribar a l'elit. El de Santa Perpètua va començar al Vila-real C, va passar al B i va acabar en el primer equip. Va ser cedit al Mallorca un any, i l'Espanyol el va fitxar del 'submarí' el 2015.









El davanter ha jugat ja 86 partits oficials amb l'Espanyol i ha marcat 24 gols. Tot i que la seva millor etapa futbolística la va donar al Vila-real, ell se sent periquito, ja que és el club que el va formar, i així ho ha demostrat amb aquesta extensió de contracte.