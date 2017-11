'El Punt Avui' planteja un ERO de fins a un 40 per cent de la plantilla

La caiguda de publicitat institucional repercuteix en les ocupacions de mitjans de comunicació









La direcció del diari 'El Punt Avui' negocia amb els empleats dur a terme un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que podria afectar el 40 per cent de la plantilla, fet que suposaria l'acomiadament de 91 treballadors.





El rotatiu propietat d'Hermes Comunicacions s'ha vist afectat per la disminució dels ingressos de publicitat institucional des de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya.





El mitjà planeja mantenir la redacció de Girona i desmantellar la de Barcelona, segons fonts laborals.





L'opció més dràstica suposa l'acomiadament de 91 persones amb una indemnització de 20 dies treballats amb un màxim de 12 mensualitats, així com una rebaixa salarial del 10 per cent per als empleats que continuen al diari.