Els resultats del 15 d'octubre han estat una gran bufetada per a la nació veneçolana. No hi ha manera de creure, que el poble de Veneçuela vulgui que continuï l'estat de coses que passen al país. És impossible entendre que després de la llarga llista d'atropellaments a la psique de la nació, via innombrables episodis que obviem, perquè col·locarien aquesta nota en una narrativa interminable d'esdeveniments, foscos i tràgics i que té com a vèrtex la corrupció, la mentida, el frau i l'abús de poder.





Creure que els ciutadans, per molt pobres que siguin, no són capaços de canviar unes dadivas, que potser se les mereixen, per un vot és difícil d'acceptar. Presentar davant del món -com pretén el govern- un país que aquesta content majoritàriament tot i la crisi profunda que es viu i que genera inquietud no només als que habitem aquestes terra sinó també per a la comunitat internacional, és una bufetada al talent humà.





La crisi de l'oposició, no és només pels resultats electorals, sinó per la confluència de múltiples factors, que estan lligats a errors estratègics i a la falta de despreniment de molts dels seus líders, incapaços de cedir aspiracions davant la situació catastròfica en què està el país. Els interès subalterns, apetències partidistes i personals -encara legítimes- són una pèssima senyal en aquests moments en què els opositors el que aspirem és homes amb grandesa i d'estat, capaços de sacrificar els seus egos per aconseguir un objectiu fonamental d'aquests temps, com és la Unitat en el seu sentit més ampli, no només per a la qual electoral sinó per a la definició de les grans estratègies que el país requereix per sortir d'aquesta crisi.





Els polítics de caire noble han d'aprendre a conviure no només amb triomfs, sinó també amb derrotes i tenir la capacitat de superar les frustracions que s'originen dels reveces circumstancials.





Cal mantenir-se fidel a les conviccions democràtiques i ser conseqüent amb els principis i l'ètica política. La majoria dels veneçolans vol una oposició unida perquè vol que acabi aquest malson. No és temps del jo sinó del nosaltres. Cal recapacitar i actuar abans que la barbàrie destrueixi els pocs fonaments que queden per poder aixecar la nova Veneçuela.