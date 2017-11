Figo: "Catalunya és Espanya"

Figo s'ha mullat pel que fa a la independència.





L'exfutbolista del FC Barcelona i el Reial Madrid, entre d'altres, Luis Figo, ha parlat sobre l'independentisme català. Si ja no era persona non-grata al Camp Nou, aquestes declaracions no milloraran la situació.





El lusità ha parlat al diari 'El Español' i ha deixat ben clar que ell, primer de tot, és portuguès. Tot i això, ha aprofitat la presentació del darrer esdeveniment de José Mercé per deixar ben clar que Catalunya és Espanya.





"Jo tinc relació amb Espanya, i Catalunya és Espanya, és part d'Espanya. Així que estem tots en un àmbit de convivència, i així hauria de ser", ha sentenciat.





A més, a Figo li sembla tan rocambolesc com sembla una hipotètica annexió de Portugal i Espanya. "No crec que hi hagi mai cap unió amb Espanya. Pertanyem a la Península Ibèrica i tenim excel·lents relacions, però cada país és diferent", ha dit.





Pel que fa a l'estrictament esportiu, el futbolista portuguès ha admès que el Barça "ha pres una mica d'avantatge però la Lliga és molt llarga i encara queden molts partits fins que arribi al final".