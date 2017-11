Santi Vila demana al TS arxivar la causa perquè va intentar "per tots els mitjans" evitar la DUI

Santi Vila arriba a l'Audiència Nacional per declarar per rebel·lió









L'exconseller d'Empresa de la Generalitat Santi Vila ha demanat al Tribunal Suprem (TS) que arxivi la causa per rebel·lió, sedició i malversació pública per la celebració de l'1-O al·legant que després del referèndum va intentar "per tots els mitjans" evitar la declaració d'independència unilateral (DUI).





Així ho expressa la defensa de Santi Vila en un recurs d'apel·lació presentat davant el Tribunal Suprem contra l'admissió a tràmit de la querella de Fiscalia, en el qual nega que s'hagin produït delictes de rebel·lió i sedició perquè en cap cas hi va haver un alçament violent i que "episodis aïllats d'incidents que cita la querella" no poden considerar-se com a tal.





En no tenir la condició de diputat, prossegueix el recurs, la intervenció de Vila en els fets investigats "s'ha limitat a una única actuació rellevant, és a dir, la seva participació en l'aprovació de la convocatòria de referèndum" per part del Consell Executiu el 6 de setembre.





L'exconseller argumenta que convocar un referèndum il·legal no és delicte i que votar en aquesta convocatòria "no té res a veure amb alçar-se de manera pública i violent".





"Amb posterioritat a la celebració del referèndum de l'1-O, totes les actuacions del conseller Vila van intentar just el contrari del que exigeix la present modalitat de rebel·lió, és a dir, la declaració d'independència", argumenta.





Afegeix que, "per tots els mitjans possibles al seu abast, és públic i notori que el conseller --que va dimitir abans de la proclamació de la independència al Parlament - va tractar d'intervenir entre els dos governs i va intentar convèncer el president a fi que no es votés al Parlament el 27-O ".





La defensa, exercida per Pau Molins, ha presentat un altre recurs d'apel·lació al Suprem contra la interlocutòria de presó, la imposició d'una fiança i altres mesures cautelars.